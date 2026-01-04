Sau Maresca, thêm HLV Premier League sắp bị sa thải

Huấn luyện viên West Ham, Nuno Espirito Santo, sắp bị sa thải sau khi đội bóng của ông để thua đậm 0-3 trước đội xếp cuối bảng Wolves tại sân Molineux tối 3/1.

West Ham cho rằng cần phải thay thế Nuno Espírito Santo.

Thất bại đáng xấu hổ trước Wolves, đội chưa thắng trận nào suốt mùa giải, dường như thành giọt nước tràn ly với các quan chức cấp cao tại West Ham. Theo The Guardian, West Ham vốn muốn thay thế Espirito Santo từ cuối năm, sau chuỗi phong độ tồi tệ gần đây.

Song, trận thua bạc nhược trước Wolves ở vòng 20 Premier League mới đây là điểm đáy mới cho HLV người Bồ Đào Nha. Với kết quả tệ hại này, West Ham xếp ở vị trí 18, cách đội ở vị trí an toàn là Forest 4 điểm.

Vào tháng 9, West Ham bổ nhiệm HLV Espirito Santo theo bản hợp đồng ba năm, nhằm thay thế Graham Potter. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Espirito Santo, người từng đạt được những thành tựu xuất sắc tại Nottingham Forest mùa trước, được xem là nhân tố có thể xoay chuyển tình thế tại sân London Stadium.

Thế nhưng, sau chuỗi trận khởi sắc ngắn ngủi, West Ham lại chơi tệ hai tháng qua. 8 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ không thắng (thua 5 trận). Chiến thắng gần nhất của West Ham đến vào ngày 8/11.

West Ham cân nhắc mời Slaven Bilić trở lại. Huấn luyện viên người Croatia từng dẫn dắt West Ham từ năm 2015 đến 2017, gây ấn tượng nhờ cá tính và triết lý bóng đá độc đáo. Nếu HLV Espirito Santo bị sa thải, West Ham sẽ có tới 4 HLV khác nhau chỉ trong vòng 1 năm.

Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải hồi tháng 1, Graham Potter vào thay thế nhưng HLV người Anh cũng chỉ tại vị được 8 tháng. Từ đầu mùa, 5 HLV Premier League đã bị sa thải (kỷ lục của giải) và con số này dự kiến còn tăng lên thời gian tới.

