Chelsea nói không với Lampard

Sự từ chối Frank Lampard không lạnh lùng, mà là tuyên ngôn rõ ràng cho một Chelsea quyết tâm cắt đứt với quá khứ.

Lampard từng là huyền thoại Chelsea thời còn thi đấu.

Quyết định khước từ đề nghị trở lại của Frank Lampard cho thấy Chelsea đang làm điều mà họ hiếm khi làm được trong nhiều năm qua: giữ vững một kế hoạch và không để cảm xúc chi phối. Với nhiều CĐV, Lampard mãi là biểu tượng. Nhưng với ban lãnh đạo Chelsea lúc này, biểu tượng không còn là tiêu chí lựa chọn HLV.

Lampard chủ động tiếp cận Chelsea sau khi Enzo Maresca rời ghế nóng. Đó không phải hành động gây sốc. Trong bối cảnh hỗn loạn, phương án “người cũ” luôn mang lại cảm giác an toàn. Lampard hiểu CLB, hiểu phòng thay đồ và được lòng khán giả. Nhưng chính vì thế, sự trở lại ấy cũng tiềm ẩn một vòng lặp quen thuộc: cảm xúc nhiều hơn cấu trúc, ký ức lấn át chiến lược.

Chelsea đã từ chối thẳng thừng. Không có phương án tạm thời. Không có vai trò chữa cháy. Và càng không có kịch bản “làm lại lần nữa” với "Super Frank". Thông điệp ấy, nếu nhìn kỹ, không hề nhắm vào Lampard. Nó hướng đến chính Chelsea của những năm trước, một CLB thường xuyên dao động, dễ mềm lòng và hay sửa sai bằng cách quay về quá khứ.

Ưu tiên của Chelsea lúc này chỉ có một: Liam Rosenior. HLV của Strasbourg đại diện cho mẫu HLV mà Chelsea muốn theo đuổi: trẻ, hiện đại, chú trọng cấu trúc và phát triển dài hạn. Việc “khóa kế hoạch” với Rosenior cho thấy ban lãnh đạo không muốn bị cuốn vào cơn bão dư luận, dù cái tên Lampard đủ sức tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Chelsea tỏ ra dứt khoát. Họ chấp nhận đánh đổi sự đồng thuận cảm xúc để bảo vệ một tầm nhìn. Trong một giải đấu nơi tin đồn và hoài niệm có thể bẻ lái cả dự án, sự cứng rắn ấy đáng được ghi nhận.

Lampard mãi là một phần lịch sử Chelsea. Nhưng lịch sử, suy cho cùng, chỉ nên được trân trọng, không phải tái sử dụng như giải pháp. Stamford Bridge đang cố gắng bước sang chương mới – và lần này, họ chọn không ngoảnh lại.