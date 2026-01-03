Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea nói không với Lampard

  • Thứ bảy, 3/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sự từ chối Frank Lampard không lạnh lùng, mà là tuyên ngôn rõ ràng cho một Chelsea quyết tâm cắt đứt với quá khứ.

Lampard từng là huyền thoại Chelsea thời còn thi đấu.

Quyết định khước từ đề nghị trở lại của Frank Lampard cho thấy Chelsea đang làm điều mà họ hiếm khi làm được trong nhiều năm qua: giữ vững một kế hoạch và không để cảm xúc chi phối. Với nhiều CĐV, Lampard mãi là biểu tượng. Nhưng với ban lãnh đạo Chelsea lúc này, biểu tượng không còn là tiêu chí lựa chọn HLV.

Lampard chủ động tiếp cận Chelsea sau khi Enzo Maresca rời ghế nóng. Đó không phải hành động gây sốc. Trong bối cảnh hỗn loạn, phương án “người cũ” luôn mang lại cảm giác an toàn. Lampard hiểu CLB, hiểu phòng thay đồ và được lòng khán giả. Nhưng chính vì thế, sự trở lại ấy cũng tiềm ẩn một vòng lặp quen thuộc: cảm xúc nhiều hơn cấu trúc, ký ức lấn át chiến lược.

Chelsea đã từ chối thẳng thừng. Không có phương án tạm thời. Không có vai trò chữa cháy. Và càng không có kịch bản “làm lại lần nữa” với "Super Frank". Thông điệp ấy, nếu nhìn kỹ, không hề nhắm vào Lampard. Nó hướng đến chính Chelsea của những năm trước, một CLB thường xuyên dao động, dễ mềm lòng và hay sửa sai bằng cách quay về quá khứ.

Ưu tiên của Chelsea lúc này chỉ có một: Liam Rosenior. HLV của Strasbourg đại diện cho mẫu HLV mà Chelsea muốn theo đuổi: trẻ, hiện đại, chú trọng cấu trúc và phát triển dài hạn. Việc “khóa kế hoạch” với Rosenior cho thấy ban lãnh đạo không muốn bị cuốn vào cơn bão dư luận, dù cái tên Lampard đủ sức tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Chelsea tỏ ra dứt khoát. Họ chấp nhận đánh đổi sự đồng thuận cảm xúc để bảo vệ một tầm nhìn. Trong một giải đấu nơi tin đồn và hoài niệm có thể bẻ lái cả dự án, sự cứng rắn ấy đáng được ghi nhận.

Lampard mãi là một phần lịch sử Chelsea. Nhưng lịch sử, suy cho cùng, chỉ nên được trân trọng, không phải tái sử dụng như giải pháp. Stamford Bridge đang cố gắng bước sang chương mới – và lần này, họ chọn không ngoảnh lại.

Hà Trang

Chelsea Frank Lampard Frank Lampard Liam Rosenior Frank Enzo Maresca Super

    Đọc tiếp

    Lampard tai hien ky tich 67 nam hinh anh

    Lampard tái hiện kỳ tích 67 năm

    06:15 30/11/2025 06:15 30/11/2025

    0

    Rạng sáng 30/11, ở vòng 18 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry City có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Charlton Athletic.

    HLV Lampard vo mong hinh anh

    HLV Lampard vỡ mộng

    11:11 10/12/2025 11:11 10/12/2025

    0

    Tham vọng tạo cách biệt lớn với nhóm sau để nắm lợi thế trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới của Coventry City tan thành mây khói sau hai kết quả bất lợi liên tiếp.

    Khong can noi HLV Lampard hinh anh

    Không cản nổi HLV Lampard

    06:37 26/11/2025 06:37 26/11/2025

    0

    Rạng sáng 26/11, ở vòng 17 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry có chiến thắng kịch tính 4-2 trước Middlesbrough, qua đó tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ hai.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý