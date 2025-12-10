HLV Lampard vỡ mộng

Tham vọng tạo cách biệt lớn với nhóm sau để nắm lợi thế trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới của Coventry City tan thành mây khói sau hai kết quả bất lợi liên tiếp.

Mạch thăng hoa của Coventry chính thức khép lại.

Rạng sáng 10/12, ở vòng 20 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry City bị chủ nhà Preston North End cầm hòa 1-1, qua đó tiếp tục để các đối thủ bám đuổi thu hẹp khoảng cách.

Trận hòa đáng thất vọng này của Coventry City chỉ đến sau khi họ nhận trận thua nặng nề 0-3 trước Ipswich Town vài ngày. Coventry City từng tạo khoảng cách tới 10 điểm ở ngôi đầu bảng Championship, nhưng hai kết quả đáng quên ở vòng 19 và 20 khiến khoảng cách giữa họ và các đội đuổi theo bị rút ngắn.

Middlesbrough, đội xếp thứ hai, tận dụng tốt cơ hội để thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm khi vượt qua Charlton Athletic với tỉ số 2-1 ở vòng 20. Dù vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu, Coventry City đánh mất phần nào lợi thế lớn mà họ tạo dựng được trước đó.

Với mùa giải Championship kéo dài (lên tới 46 vòng), rõ ràng "tuần trăng mật" ban đầu của HLV Lampard và các học trò dường như kết thúc. Dưới tài cầm quân của Lampard, Coventry chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả từ đầu mùa. Họ sở hữu hàng công tốt nhất giải (51 bàn sau 20 trận), nhưng có dấu hiệu sa sút gần đây.

Những năm gần đây, đội bóng sáng lập giải Ngoại hạng Anh đều giành quyền vào vòng play-off thăng hạng, nhưng thất bại ở những trận đấu quyết định. Đội bóng vùng Tây Midlands xuống hạng ở mùa 2000/01 và chưa thể trở lại Ngoại hạng Anh từ đó đến nay.