Lampard tái hiện kỳ tích 67 năm

Rạng sáng 30/11, ở vòng 18 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry City có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Charlton Athletic.

Dưới tài cầm quân của Lampard, Coventry chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả.

Coventry City chính thức chạm mốc 50 bàn thắng tại giải Hạng Nhất Anh mùa 2025/26 chỉ sau 18 vòng đấu, nhờ chiến thắng ngoạn mục 3-1 trước Charlton Athletic ngay trên sân nhà Coventry Building Society Arena.

Dù bị dẫn trước từ sớm ngay phút 13, các học trò của HLV Frank Lampard lội ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Ellis Simms và bàn gỡ hòa đẹp mắt của Josh Eccles, qua đó kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5.

Với chiến thắng này, Coventry tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Middlesbrough.

Ngoài ra, Coventry còn có hiệu số cực kỳ ấn tượng (+32) và trở thành đội bóng đầu tiên trên toàn nước Anh chạm mốc 50 bàn thắng ở các giải chuyên nghiệp mùa này.

Tính rộng hơn, Coventry cũng là đội chuyên nghiệp đầu tiên chạm mốc 50 bàn ở châu Âu mùa này (tính trong các hạng đấu chuyên nghiệp của 20 nền bóng đá hàng đầu lục địa già).

Lịch sử Championship cũng được viết lại khi Coventry City tái hiện kỳ tích từ mùa giải 1958/59 của Sheffield Wednesday. Khi đó, Sheffield Wednesday cũng từng chạm mốc 50 bàn trong 18 vòng đầu giải.

Với một phong độ hủy diệt, Coventry City đang là cơn lốc thực sự tại Championship mùa này. Hành trình của thầy trò Frank Lampard vẫn còn rất dài, nhưng dấu ấn lịch sử được khắc sâu.

Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.