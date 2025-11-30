Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lampard tái hiện kỳ tích 67 năm

  • Chủ nhật, 30/11/2025 06:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 30/11, ở vòng 18 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry City có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Charlton Athletic.

Dưới tài cầm quân của Lampard, Coventry chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả.

Coventry City chính thức chạm mốc 50 bàn thắng tại giải Hạng Nhất Anh mùa 2025/26 chỉ sau 18 vòng đấu, nhờ chiến thắng ngoạn mục 3-1 trước Charlton Athletic ngay trên sân nhà Coventry Building Society Arena.

Dù bị dẫn trước từ sớm ngay phút 13, các học trò của HLV Frank Lampard lội ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Ellis Simms và bàn gỡ hòa đẹp mắt của Josh Eccles, qua đó kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5.

Với chiến thắng này, Coventry tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Middlesbrough.

Ngoài ra, Coventry còn có hiệu số cực kỳ ấn tượng (+32) và trở thành đội bóng đầu tiên trên toàn nước Anh chạm mốc 50 bàn thắng ở các giải chuyên nghiệp mùa này.

Tính rộng hơn, Coventry cũng là đội chuyên nghiệp đầu tiên chạm mốc 50 bàn ở châu Âu mùa này (tính trong các hạng đấu chuyên nghiệp của 20 nền bóng đá hàng đầu lục địa già).

Lịch sử Championship cũng được viết lại khi Coventry City tái hiện kỳ tích từ mùa giải 1958/59 của Sheffield Wednesday. Khi đó, Sheffield Wednesday cũng từng chạm mốc 50 bàn trong 18 vòng đầu giải.

Với một phong độ hủy diệt, Coventry City đang là cơn lốc thực sự tại Championship mùa này. Hành trình của thầy trò Frank Lampard vẫn còn rất dài, nhưng dấu ấn lịch sử được khắc sâu.

Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.


Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.

Foden giải cứu Man City ở phút 90+3

Đêm 29/11, Man City chật vật đánh bại Leeds 3-2 trên sân nhà ở vòng 13 Premier League nhờ cú đúp của Phil Foden.

9 giờ trước

Tường Linh

Coventry Frank Lampard Lampard

    Đọc tiếp

    Messi cung Inter Miami di vao lich su hinh anh

    Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

    6 phút trước 08:44 30/11/2025

    0

    Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

    Tottenham thay tuong? hinh anh

    Tottenham thay tướng?

    51 phút trước 07:59 30/11/2025

    0

    Tottenham đang rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện khi Thomas Frank đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào.

    Serie A kich tinh hinh anh

    Serie A kịch tính

    52 phút trước 07:58 30/11/2025

    0

    Serie A 2025/26 trở thành cuộc đua nghẹt thở bậc nhất châu Âu khi các đội nhóm đầu chỉ cách nhau vài điểm, còn vị trí số 1 liên tục đổi chủ sau mỗi trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý