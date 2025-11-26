Không cản nổi HLV Lampard

Rạng sáng 26/11, ở vòng 17 giải Hạng nhất Anh (Championship), Coventry có chiến thắng kịch tính 4-2 trước Middlesbrough, qua đó tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ hai.

Đội bóng của HLV Lampard đang thi đấu rất hay.

Trong đêm điên rồ tại Riverside Stadium, Coventry City dạy cho cả Championship một bài học về tinh thần thép và bản lĩnh của đội đầu bảng. Họ thắng chính đội đang xếp ngay sau mình trên BXH, Middlesbrough, với tỷ số 4-2 ngay trên sân đối thủ.

Coventry khởi đầu như một cơn lốc, khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút. Dù Middlesbrough gỡ hoà 2-2 ở đầu hiệp hai, hai bàn kết liễu phút 85 và 86 của Coventry ấn định chiến thắng 4-2, khiến cả khán đài sân Riverside chết lặng.

Đây là trận thắng thứ 10 trong 11 vòng gần nhất của Coventry tại Championship (chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp). Họ mới chỉ thua đúng 1 trận từ đầu mùa.

Dưới bàn tay Frank Lampard, “The Sky Blues” không còn là hiện tượng, mà đang trở thành cỗ máy "hủy diệt", là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch và tấm vé thẳng lên Premier League.

Dưới tài cầm quân của Lampard, Coventry chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả dù đội hình thua kém nhiều đối thủ khác tại giải đấu (quỹ lương xếp thứ 20 tại Championship). Họ ghi tới 47 bàn sau 17 vòng, có hiệu số +30, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử Championship.

Coventry City lúc này bỏ xa đội xếp thứ hai Stoke City tới 10 điểm. Họ bay cao trên bảng xếp hạng và tiến từng bước đến giấc mơ trở lại Ngoại hạng Anh sau hai thập niên.