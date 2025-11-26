Aubameyang gây sốt khi hạ gục Newcastle

Rạng sáng 26/11, Aubameyang bùng nổ với cú đúp chỉ trong 5 phút, giúp Marseille ngược dòng hạ Newcastle 2-1.

Aubameyang toả sáng ở tuổi 36.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League, Marseille có chiến thắng đầy cảm xúc. Từ thế bị dẫn 0-1 sau bàn mở tỷ số sớm của Harvey Barnes ở phút thứ 6, Marseille có màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay đầu hiệp 2 nhờ đôi chân vẫn còn sung sức của tiền đạo 36 tuổi người Gabon.

Phút 46 và phút 50, chỉ vỏn vẹn 5 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, Pierre-Emerick Aubameyang khiến cả sân Vélodrome bùng nổ. Bàn thắng đầu tiên của Aubameyang gây sốt, khi Nick Pope lao ra khống chế bóng ngoài vòng cấm, nhưng Aubameyang nhanh như tia chớp, rê bóng vượt qua thủ thành người Anh rồi dứt điểm cực khó từ góc hẹp bằng chân phải sở trường.

Điều đáng nói, ngay cả khi bị hậu vệ Newcastle chắn trước mặt, Aubameyang vẫn vẽ nên một đường cong hoàn hảo để đưa bóng lăn vào lưới.

Pha dứt điểm khó của Auba.

Chỉ 4 phút sau, Aubameyang ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà với cú dứt điểm một chạm đưa bóng găm thẳng vào lưới Nick Pope.

Với cú đúp chớp nhoáng này, Aubameyang không chỉ giúp Marseille giành 3 điểm quý giá trong cuộc đua tại Champions League 2025/26, mà còn khẳng định anh vẫn là “sát thủ vòng cấm” đáng sợ dù đã bước qua tuổi 36.

Tính đến nay, cựu ngôi sao Arsenal có 8 bàn thắng cùng 8 kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường kể từ khi trở lại khoác áo Marseille hè 2025.

Phút bùng nổ của Aubameyang khiến Newcastle choáng váng, hàng thủ “Chim chích chòe” vỡ vụn sau hai cú đấm liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Marseille đang chơi thứ bóng đá bùng nổ và đầy cảm xúc, còn Aubameyang chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Marseille ở Champions League mùa này, giúp họ có 6 điểm sau 5 lượt trận và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.