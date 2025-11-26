Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City thua sốc trên sân nhà

  Thứ tư, 26/11/2025 04:49 (GMT+7)
Rạng sáng 26/11, thầy trò Pep Guardiola nhận thất bại 0-2 ngay tại Etihad trước Leverkusen ở vòng phân hạng Champions League.

Man City thua trận thứ 2 liên tiếp, lần lượt trước Newcastle và Leverkusen.

Cột mốc 100 trận của Pep Guardiola tại UEFA Champions League cùng Manchester City đã trở thành nỗi thất vọng, khi đội bóng của ông bất ngờ để thua trước Bayer Leverkusen ngay tại Etihad. Đây mới chỉ là chiến thắng sân khách thứ hai của Leverkusen trước các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, nhưng nó đến theo cách đầy thuyết phục.

Gây bất ngờ từ đầu trận, Guardiola thực hiện tới 10 sự thay đổi so với đội hình thua Newcastle cuối tuần trước. Dù vậy, Man City vẫn nhập cuộc tốt và sớm tạo cơ hội, với cú sút ở góc hẹp của Nathan Ake, buộc thủ thành Mark Flekken phải trổ tài.

Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy nhanh chóng biến mất khi Leverkusen bình tĩnh lấy lại thế trận và tung cú đánh quyết định. Từ pha phối hợp mạch lạc ở trung lộ, Christian Kofane đưa bóng xuống biên cho Alex Grimaldo tung cú sút chìm lạnh lùng hạ gục James Trafford, mở tỷ số ở phút 23.

Leverkusen thăng hoa tại Etihad.

Bị dẫn trước lần đầu tiên tại Champions League mùa này, Man City cố gắng đáp trả, song nỗ lực của Tijjani Reijnders trước giờ nghỉ vẫn không thể vượt qua Flekken. Sang hiệp hai, Guardiola tung cùng lúc Foden, Doku và O’Reilly với hy vọng thay đổi cục diện, nhưng mọi thứ còn trở nên tệ hơn. Phút 54, Patrik Schick bật cao đánh đầu kỹ thuật từ đường chuyền của Ibrahim Maza, nhân đôi cách biệt và khiến Etihad chìm trong im lặng.

Sự xuất hiện của Haaland mang đến chút hy vọng, nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn không thể đánh bại Flekken, người có ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quyết định. Leverkusen khép lại trận đấu bằng sự kiên cường, giữ sạch lưới và rời Etihad với chiến thắng lịch sử.

Trong khi Man City mất chuỗi bất bại và rơi xuống thứ 6 với 10 điểm trong khi Leverkusen bất ngờ vươn lên vị trí thứ 13 với 8 điểm và mở ra cánh cửa đi tiếp tại Champions League.

