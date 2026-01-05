Rõ khả năng HLV Premier League thứ 6 bị sa thải mùa này

West Ham chốt tương lai của HLV Nuno Espirito Santo sau thất bại bị xem là đáng xấu hổ trước Wolves thuộc vòng 20 Premier League hôm 3/1.

West Ham chưa vội sa thải HLV Nuno Santo.

Nuno Santo mới được bổ nhiệm vào tháng 9, vỏn vẹn 18 ngày sau khi bị Nottingham Forest sa thải. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn với chỉ 2 chiến thắng sau 15 trận khiến chiếc ghế của ông liên tục bị đặt dấu hỏi.

Trận thua trước một Wolves chưa biết thắng càng làm dấy lên những đồn đoán, nhất là khi West Ham thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp một và hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, kém nhóm an toàn 4 điểm.

Dù vậy, theo The Athletic, ban lãnh đạo West Ham chưa có kế hoạch sa thải Nuno Santo ngay lập tức. Thay vào đó, đội bóng thành London vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào nhà cầm quân 50 tuổi, ít nhất là trong ngắn hạn. Không những thế, thượng tầng CLB còn dự kiến hậu thuẫn ông ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 nhằm cải thiện lực lượng.

West Ham chuẩn bị công bố tiền đạo Taty Castellanos từ Lazio với mức phí khoảng 26,1 triệu bảng. Trước đó không lâu, CLB cũng chiêu mộ thành công chân sút trẻ Pablo Felipe từ Gil Vicente. Tiền đạo 22 tuổi người Brazil có phong độ ấn tượng với 10 bàn thắng sau 13 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này.

Cùng thời điểm, Slaven Bilic tiếp tục được nhắc đến như một phương án dự phòng. Cựu HLV West Ham từng giúp đội bóng cán đích thứ 7 Premier League mùa 2015/16. Bilic từng tiết lộ ông rất gần với việc trở lại London Stadium hồi tháng 11, trước khi West Ham đặt cược vào Nuno Santo.

Từ đầu mùa, 5 HLV Premier League bị sa thải (kỷ lục của giải) và con số dự kiến còn tăng lên thời gian tới.