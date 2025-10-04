Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ đối với De Ligt

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Ronald Koeman bất ngờ gạch tên Matthijs de Ligt khỏi danh sách tập trung của tuyển Hà Lan chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2026.

De Ligt là điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ MU mùa này.

Trong bản danh sách công bố, HLV Koeman chọn các trung vệ gồm Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Stefan de Vrij và Jan Paul van Hecke. Đáng chú ý, De Ligt vẫn góp mặt ở đợt tập trung tháng trước, giờ bị gạt thẳng tay.

Hồi tháng 9, De Ligt không được ra sân trong trận hòa 1-1 với Ba Lan và chỉ được tung vào sân từ phút 89 ở chiến thắng 3-2 trước Lithuania. Nhưng tại Manchester United, anh đang là chốt chặn số một.

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, De Ligt đá chính cả 6 trận, thắng tới 60% các pha tranh chấp tay đôi, thực hiện trung bình hơn 2 cú tắc bóng mỗi trận và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88,6%. Đặc biệt, phong cách phòng ngự chủ động, sẵn sàng băng lên cắt bóng của anh giúp hàng thủ "Quỷ đỏ" nhiều lần thoát bàn thua.

So với Van de Ven hay Van Hecke – những người có số lần tắc bóng, cắt bóng và tỷ lệ thắng tranh chấp thấp hơn – De Ligt rõ ràng vượt trội. Thế nhưng HLV Koeman lại không đặt niềm tin vào cựu sao Bayern Munich.

Trên mạng xã hội, nhiều fan phẫn nộ trước việc trung vệ MU không được triệu tập. Một tài khoản nổi tiếng chuyên bình luận bóng đá viết: "De Ligt chơi mọi trận cho MU và khởi đầu mùa giải xuất sắc. Vậy mà không có chỗ ở tuyển? Đây là quyết định tai tiếng của Koeman. Ông ta từng là HLV tệ nhất lịch sử Barcelona".

Với việc Hà Lan đánh rơi điểm trên sân nhà trước Ba Lan và phải rất chật vật mới thắng Lithuania, lựa chọn của Koeman dễ gây tranh cãi. Ngược lại, MU có lý do để mỉm cười. Việc học trò cưng được nghỉ ngơi trong đợt tập trung quốc tế có thể giúp HLV Ruben Amorim giữ được một De Ligt sung sức cho giai đoạn mùa đông đầy khốc liệt.

Phan no De Ligt anh 1

Danh sách tập trung của tuyển Hà Lan trong tháng 10.

Bi kịch gia đình của De Ligt

Chỉ một năm sau ngày cưới, trung vệ Matthijs De Ligt của MU đối diện sóng gió hôn nhân với cô vợ người mẫu AnneKee Molenaar.

20:01 26/9/2025

De Ligt hóa ‘quái vật phòng ngự’ trước Chelsea

Trong một buổi tối mưa nặng hạt ở Old Trafford, Manchester United giành trọn ba điểm quý giá bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea.

13:00 21/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Phẫn nộ De Ligt De Ligt MU Hà Lan

    Inter Miami chieu mo cuu sao Real Madrid hinh anh

    Inter Miami chiêu mộ cựu sao Real Madrid

    53 phút trước 06:42 4/10/2025

    0

    Inter Miami đang tiến hành các cuộc đàm phán chuyển nhượng để chiêu mộ hậu vệ trái Sergio Reguilon, động thái gây bất ngờ cho nhiều người.

    Onana gay ngo ngang hinh anh

    Onana gây ngỡ ngàng

    58 phút trước 06:37 4/10/2025

    0

    Rạng sáng 4/10, Andre Onana có màn trình diễn đỉnh cao giúp Trabzonspor thắng đậm Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

    Amorim lo bi MU sa thai hinh anh

    Amorim lo bị MU sa thải

    1 giờ trước 06:11 4/10/2025

    0

    Ruben Amorim thừa nhận có thể khó giữ ghế HLV trưởng tại Manchester United nếu đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

