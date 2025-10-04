Quyết định gây phẫn nộ đối với De Ligt

HLV Ronald Koeman bất ngờ gạch tên Matthijs de Ligt khỏi danh sách tập trung của tuyển Hà Lan chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2026.

De Ligt là điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ MU mùa này.

Trong bản danh sách công bố, HLV Koeman chọn các trung vệ gồm Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Stefan de Vrij và Jan Paul van Hecke. Đáng chú ý, De Ligt vẫn góp mặt ở đợt tập trung tháng trước, giờ bị gạt thẳng tay.

Hồi tháng 9, De Ligt không được ra sân trong trận hòa 1-1 với Ba Lan và chỉ được tung vào sân từ phút 89 ở chiến thắng 3-2 trước Lithuania. Nhưng tại Manchester United, anh đang là chốt chặn số một.

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, De Ligt đá chính cả 6 trận, thắng tới 60% các pha tranh chấp tay đôi, thực hiện trung bình hơn 2 cú tắc bóng mỗi trận và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88,6%. Đặc biệt, phong cách phòng ngự chủ động, sẵn sàng băng lên cắt bóng của anh giúp hàng thủ "Quỷ đỏ" nhiều lần thoát bàn thua.

So với Van de Ven hay Van Hecke – những người có số lần tắc bóng, cắt bóng và tỷ lệ thắng tranh chấp thấp hơn – De Ligt rõ ràng vượt trội. Thế nhưng HLV Koeman lại không đặt niềm tin vào cựu sao Bayern Munich.

Trên mạng xã hội, nhiều fan phẫn nộ trước việc trung vệ MU không được triệu tập. Một tài khoản nổi tiếng chuyên bình luận bóng đá viết: "De Ligt chơi mọi trận cho MU và khởi đầu mùa giải xuất sắc. Vậy mà không có chỗ ở tuyển? Đây là quyết định tai tiếng của Koeman. Ông ta từng là HLV tệ nhất lịch sử Barcelona".

Với việc Hà Lan đánh rơi điểm trên sân nhà trước Ba Lan và phải rất chật vật mới thắng Lithuania, lựa chọn của Koeman dễ gây tranh cãi. Ngược lại, MU có lý do để mỉm cười. Việc học trò cưng được nghỉ ngơi trong đợt tập trung quốc tế có thể giúp HLV Ruben Amorim giữ được một De Ligt sung sức cho giai đoạn mùa đông đầy khốc liệt.

Danh sách tập trung của tuyển Hà Lan trong tháng 10.