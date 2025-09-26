Bi kịch gia đình của De Ligt

Chỉ một năm sau ngày cưới, trung vệ Matthijs De Ligt của MU đối diện sóng gió hôn nhân với cô vợ người mẫu AnneKee Molenaar.

Matthijs De Ligt gặp vấn đề với "nửa kia".

Theo truyền thông Hà Lan, nguyên nhân xuất phát từ lối sống "tâm linh" ngày càng đậm đặc của AnneKee. Điều này ban đầu được xem là niềm đam mê cá nhân nhưng nay trở thành rào cản trong mối quan hệ.

De Ligt và AnneKee quen nhau từ khi trung vệ còn thi đấu cho Ajax. Cả hai gắn bó suốt tuổi đôi mươi và từng được xem là hình mẫu cặp đôi lý tưởng. Tháng 6/2024, họ tổ chức lễ cưới tại Hà Lan sau nhiều năm hẹn hò trước sự chứng kiến của bạn bè và đồng đội. Khi De Ligt chuyển sang MU, AnneKee cũng theo chồng sang Anh để xây dựng tổ ấm.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau một năm, truyền thông Hà Lan đồng loạt đưa tin mối quan hệ rạn nứt. Nguồn tin từ tờ DenD khẳng định hôn nhân của họ "chắc chắn đã kết thúc", trong khi trang Realityfbi tiết lộ De Ligt "không thể chịu đựng thêm" những nội dung tâm linh quá mức mà AnneKee liên tục đăng tải trên mạng xã hội.

Thực tế, AnneKee quan tâm đến tarot, tinh thể và những triết lý năng lượng từ lâu. Trên Instagram, cô thường xuyên đăng hình ảnh bài tarot, trích dẫn khẳng định tinh thần và những câu nói mang đậm màu sắc huyền bí. Thời gian gần đây, mức độ chia sẻ của cô càng nhiều hơn khi ra mắt thương hiệu cá nhân "Annie’s Alchemia", tập trung vào giả kim và các liệu pháp chữa lành.

Tháng 3 vừa qua, AnneKee hoàn thành khóa học về "liệu pháp hoa" tại Bach Centre (Anh), dựa trên triết lý của bác sĩ Edward Bach rằng bệnh tật xuất phát từ tinh thần tiêu cực. Cô cũng lần đầu tham dự "lễ cacao" - nghi thức uống cacao tinh khiết để nuôi dưỡng tâm hồn - đồng thời chia sẻ bài tarot và sản phẩm thương hiệu.

Một trong những câu nói gây chú ý mà cô đăng tải: "Đôi khi vũ trụ đưa bạn vào hành trình không ngờ tới, để mang lại mọi điều bạn hằng mong muốn. Hãy tin vào kế hoạch".

Hôn nhân của De Ligt được cho là tan vỡ.

Tuy nhiên, trong mắt De Ligt, tất cả dường như vượt quá giới hạn. Anh được cho là khó chấp nhận việc vợ ngày càng bị cuốn sâu vào thế giới tâm linh, dẫn tới những bất đồng khó hàn gắn.

Dấu hiệu khủng hoảng càng rõ rệt khi suốt hai tháng qua, AnneKee không đăng bất kỳ hình ảnh nào với chồng. Kế hoạch tổ chức tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới tại Italy cũng bị hủy bỏ. Điều này khiến tin đồn tan vỡ càng thêm xác thực.

Thực tế, trong ngày cưới, De Ligt từng phải rời buổi lễ sớm để tập trung cùng tuyển Hà Lan dự Euro 2024. Trong một chia sẻ với Vogue Hà Lan, AnneKee từng nói việc tổ chức cưới vội vã, nhiều lần thay đổi lịch trình vì bóng đá chính là tấm gương "phản chiếu" mối quan hệ của họ: luôn bất ổn và khó sắp xếp.

Với De Ligt, sóng gió ngoài sân cỏ rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu. Còn với AnneKee, lối sống tâm linh - vốn là niềm đam mê riêng - lại trở thành rào cản lớn trong hôn nhân. Câu chuyện của họ cho thấy không phải lúc nào tình yêu tuổi trẻ và một đám cưới trong mơ cũng bảo đảm hạnh phúc lâu dài.

Giữa lúc sự nghiệp tại MU còn nhiều thách thức, De Ligt phải đối diện thêm thử thách lớn khi cố giữ cân bằng giữa bóng đá đỉnh cao và cuộc sống riêng tư, trong lúc hôn nhân với người bạn đời thuở thiếu thời đứng bên bờ vực đổ vỡ.

