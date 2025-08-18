De Ligt khiến 'bom tấn' Gyokeres tắt điện

Dù để thua Arsenal, HLV Ruben Amorim của MU có lý do để hài lòng với màn trình diễn của một vài cầu thủ, đặc biệt là trung vệ Matthijs de Ligt.

De Ligt khóa chặt Gyokeres ở trận vừa qua.

MU nhận thất bại 0-1 trước Arsenal tại vòng 1 Premier League mùa 2025/26 hôm 17/8. Nhưng điều khiến CĐV "Quỷ đỏ" ấn tượng nhất chính là sự quyết liệt mà hàng phòng ngự thể hiện, khi đội chủ nhà không cho Arsenal có nhiều thời gian để kiểm soát bóng.

Đáng chú ý, De Ligt thể hiện xuất sắc khi phong tỏa "bom tấn" Viktor Gyokeres của Arsenal. Tuyển thủ Hà Lan khiến tân binh của Arsenal gặp nhiều áp lực mỗi khi chạm bóng, điều này thể hiện rõ trong suốt trận đấu.

Cụ thể hơn, De Ligt có 6 lần can thiệp kịp thời và chặn đứng 2 cú sút, trong đó có một pha truy cản xuất sắc vào những phút cuối trận khi anh ngăn chặn Bukayo Saka dứt điểm. De Ligt không chỉ phòng ngự tốt mà còn là một chiến binh trên sân khi giành chiến thắng trong 8 lần tranh chấp, trong đó có 5 lần là các pha không chiến.

Về mặt tấn công, De Ligt cũng tạo ra một dấu ấn rõ nét. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%, trong đó có một đường chuyền quan trọng mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Đặc biệt, tuyển thủ Hà Lan có tỷ lệ tạt bóng thành công đạt 100%, kèm theo 5 đường chuyền dài của anh đều đến đúng địa chỉ.

Kể từ khi chuyển đến từ Bayern Munich, De Ligt gặp không ít chỉ trích vì phong độ thất thường. Tuy nhiên, với màn trình diễn vừa qua, trung vệ người Hà Lan dường như đang tìm lại chính mình và có thể coi đây là trận đấu hay nhất của anh trong màu áo MU.

