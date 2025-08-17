Giroud làm nên lịch sử ở tuổi 38

Đêm 17/8, Giroud tỏa sáng trong trận hòa 3-3 của Lille trước Brest ở vòng 1 giải Vô địch Quốc gia Pháp.

Giroud ghi bàn ngày trong trận ra mắt Lille.

Phút 11 trận đấu trên sân Francis Le-Ble, Olivier Giroud chọn vị trí để đón đường chuyền dài của Felix Correia, trước khi ngả người dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Radoslaw Majecki bó tay. Giroud chứng tỏ đẳng cấp ngay trong ngày trở lại Ligue 1.

Theo Opta, cựu sao Chelsea đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Lille tại Ligue 1 (38 tuổi, 321 ngày), vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Jose Fonte (38 tuổi, 319 ngày). 13 năm, 107 ngày là khoảng cách giữa 2 bàn thắng gần nhất của Giroud tại Ligue 1, thành tích chỉ kém Patrice Evra (14 năm, 46 ngày) và Francis Coquelin (14 năm, 31 ngày).

Trong những năm đầu sự nghiệp, Giroud từng có 2 mùa khoác áo Montpellier (2010-2012). Ở mùa 2011/12, chân sút sinh năm 1986 đã ghi đến 21, qua đó giúp CLB chủ quản giành chức vô địch Pháp ngoạn mục. Sau đó, anh lần lượt chuyển sang khoác áo Arsenal, Chelsea, AC Milan.

Năm 2024, Giroud rời châu Âu để chuyển sang Mỹ thi đấu. Dù có màn trình diễn không thuyết phục, cầu thủ 38 tuổi vẫn được HLV Bruno Genesio tin tưởng trao cơ hội và anh đã sớm tỏa sáng với bàn thắng chỉ sau 11 phút xuất hiện trên sân.

Trong ngày Giroud lập công, Lille nắm lợi thế lớn khi liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, "Les Dogues" vẫn bị chủ nhà Brest cầm chân với tỷ số 3-3.