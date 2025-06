Giroud trở lại châu Âu

Trận đấu chia tay của Giroud ở LAFC sẽ diễn ra vào ngày 29/6, ở cuộc đối đầu với Vancouver Whitecaps tại MLS. Sau 1 năm chơi bóng tại Mỹ, Giroud khát khao được trở lại thi đấu tại châu Âu.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Giroud đồng ý ký hợp đồng kéo dài 1 năm với Lille ở Ligue 1. Giroud đã có lịch kiểm tra y tế với Lille và sẵn sàng trở về quê hương vào giai đoạn cuối sự nghiệp. LAFC đồng ý để Giroud ra đi sau khi thỏa thuận này được thống nhất giữa hai bên.

Tiền đạo người Pháp đã có 37 lần ra sân và ghi được 5 bàn thắng cho LAFC kể từ khi gia nhập từ AC Milan vào mùa hè năm ngoái. Trong thời gian thi đấu tại Mỹ, Giroud trở thành cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu (38 tuổi, 6 tháng và 19 ngày).

Tại LAFC, anh cũng đã giành được một danh hiệu là Cúp Quốc gia vào năm 2024.

Giroud từng chơi cho hàng loạt CLB tại Pháp như Grenoble, Istres, Tours và Montpellier, trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2012. Đáng chú ý là danh hiệu Ligue 1 cùng Montpellier ở mùa 2011/12.

Tại Arsenal, Giroud giành thêm 3 chức vô địch FA Cup và 3 danh hiệu Siêu Cúp Anh. Sau khi rời Arsenal, Giroud khoác áo Chelsea và AC Milan trước khi sang Mỹ chơi bóng cho LAFC.

