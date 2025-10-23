Isak bị CĐV Liverpool chỉ trích dữ dội

Tiền đạo Alexander Isak trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Liverpool sau màn trình diễn tệ trong chiến thắng 5-1 trước Frankfurt tại Champions League rạng sáng 23/10.

Isak gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Dù được HLV Arne Slot tin tưởng xếp đá chính, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 150 triệu bảng chỉ thi đấu 45 phút trước khi bị thay ra ở đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Federico Chiesa. Đây được xem là quyết định cần thiết trong bối cảnh Isak gần như “mất tích” trên hàng công của “Lữ đoàn đỏ”.

Những thống kê sau trận cho thấy sự sa sút đáng báo động của Isak: 45 phút thi đấu, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 2 cú sút, không có đường chuyền nào mở ra cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, Isak chỉ thực hiện vỏn vẹn 6 đường chuyền chính xác và có tỷ lệ thành công 0% ở các pha rê bóng lẫn tranh chấp với đối thủ.

Phong độ nghèo nàn này nối dài chuỗi thất vọng của Isak kể từ khi gia nhập Liverpool, khi anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mức giá kỷ lục cùng kỳ vọng khổng lồ đang trở thành gánh nặng với tiền đạo 25 tuổi.

Sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những bình luận mỉa mai từ người hâm mộ Liverpool. Một tài khoản viết: “150 triệu bảng cho một cầu thủ còn di chuyển ít hơn cả chiếc ghế sofa của bà tôi!”. Người khác chế giễu: “Một bàn thắng sau bao nhiêu trận? Bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa giải là đây”.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, Isak có nguy cơ đánh mất vị trí trong đội hình của HLV Arne Slot, nhất là khi những tân binh như Chiesa đang cho thấy sự nhiệt huyết và hiệu quả cao hơn.

