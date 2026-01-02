7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Alysson Edward (Gremio sang Aston Villa): Tài năng trẻ người Brazil gia nhập "The Villains" theo hợp đồng trị giá 12 triệu euro. Thương vụ này gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Jadon Sancho tại Villa Park.
|
Brennan Johnson (Tottenham sang Crystal Palace): "Đại bàng xanh" đàm phán nhanh gọn và sớm đón tân binh chất lượng cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với giá 38 triệu euro. Đây có thể là sự chuẩn bị cho khả năng Jean Mateta rời sân Selhurst Park. Hiện tại, chân sút người Pháp được MU liên hệ.
|
Taty Castellanos (Lazio sang West Ham): Sau khi chia tay Niclas Fullkrug (sang Milan), West Ham chi 29 triệu euro để đón Castellanos từ Lazio. Đây là nước đi thể hiện quyết tâm trụ hạng của CLB thành London.
|
Pablo (Gil Vicente sang West Ham): Ngoài Castellanos, West Ham còn chi hơn 20 triệu euro để đón thêm tiền đạo 21 tuổi đã ghi 10 bàn sau 14 lần ra sân tại giải Bồ Đào Nha mùa này.
|
Alexis Antunes (Servette sang Goztepe): Tiền vệ tấn công 25 tuổi gia nhập CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng có mức phí chưa tiết lộ.
|
Hamidou Kante (Artis Brno sang Slavia Praha): Hậu vệ trái người Senegal gia nhập đội bóng hàng đầu CH Czech theo bản hợp đồng trị giá 2 triệu euro.
|
Nicolás Fonseca (Leon sang Real Oviedo): Đại diện La Liga mượn tiền vệ người Uruguay đến cuối mùa, kèm điều khoản mua đứt tùy thuộc vào phong độ.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.