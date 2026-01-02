7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Brennan Johnson (Tottenham sang Crystal Palace): "Đại bàng xanh" đàm phán nhanh gọn và sớm đón tân binh chất lượng cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với giá 38 triệu euro. Đây có thể là sự chuẩn bị cho khả năng Jean Mateta rời sân Selhurst Park. Hiện tại, chân sút người Pháp được MU liên hệ.