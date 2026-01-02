Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ sáu, 2/1/2026 10:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Aston Villa có sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Alysson Edward (Gremio sang Aston Villa): Tài năng trẻ người Brazil gia nhập "The Villains" theo hợp đồng trị giá 12 triệu euro. Thương vụ này gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Jadon Sancho tại Villa Park.
chuyen nhuong anh 2

Brennan Johnson (Tottenham sang Crystal Palace): "Đại bàng xanh" đàm phán nhanh gọn và sớm đón tân binh chất lượng cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với giá 38 triệu euro. Đây có thể là sự chuẩn bị cho khả năng Jean Mateta rời sân Selhurst Park. Hiện tại, chân sút người Pháp được MU liên hệ.
chuyen nhuong anh 3

Taty Castellanos (Lazio sang West Ham): Sau khi chia tay Niclas Fullkrug (sang Milan), West Ham chi 29 triệu euro để đón Castellanos từ Lazio. Đây là nước đi thể hiện quyết tâm trụ hạng của CLB thành London.
chuyen nhuong anh 4

Pablo (Gil Vicente sang West Ham): Ngoài Castellanos, West Ham còn chi hơn 20 triệu euro để đón thêm tiền đạo 21 tuổi đã ghi 10 bàn sau 14 lần ra sân tại giải Bồ Đào Nha mùa này.
chuyen nhuong anh 5

Alexis Antunes (Servette sang Goztepe): Tiền vệ tấn công 25 tuổi gia nhập CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng có mức phí chưa tiết lộ.
chuyen nhuong anh 6

Hamidou Kante (Artis Brno sang Slavia Praha): Hậu vệ trái người Senegal gia nhập đội bóng hàng đầu CH Czech theo bản hợp đồng trị giá 2 triệu euro.
chuyen nhuong anh 7

Nicolás Fonseca (Leon sang Real Oviedo): Đại diện La Liga mượn tiền vệ người Uruguay đến cuối mùa, kèm điều khoản mua đứt tùy thuộc vào phong độ.

Duy Anh

chuyển nhượng Aston Villa Premier League West Ham

