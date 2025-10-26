Tỷ lệ thắng 100% của tân binh MU

Mỗi khi thủ thành Senne Lammens bắt chính, MU đều thu về những chiến thắng ở mùa này.

Lammens thích nghi nhanh tại MU. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi được HLV Ruben Amorim đưa vào đội hình xuất phát, Lammens giúp “Quỷ đỏ” toàn thắng cả 3 trận tại Premier League: 2-0 trước Sunderland, 2-1 trên sân Liverpool và gần đây là thắng lợi 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Trước Brighton, Lammens thực hiện 3 pha cứu thua và có 13 lần thu hồi bóng thành công. Dù để thủng lưới 2 bàn, tân binh 23 tuổi vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ phản xạ nhanh và khả năng làm chủ khu vực cấm địa.

Bình luận trên BT Sport, cựu danh thủ Owen Hargreaves dành lời khen cho thủ môn người Bỉ: “Cậu ấy tạo ra khác biệt cho đội bóng. Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở sự tự tin mà hàng thủ thể hiện khi có Lammens đứng sau".

Trước đó, HLV Amorim cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Lammens tại MU: “Cậu ấy chơi tuyệt vời. Tác động của Lammens khiến tôi hơi bất ngờ, bởi thời điểm này của đội thật không dễ dàng với nhiều tranh luận xoay quanh vị trí thủ môn. Tuy nhiên, cậu ấy đã đối mặt với áp lực rất tốt nhờ sự điềm tĩnh của mình".

Trong bối cảnh MU từng gặp nhiều vấn đề ở vị trí thủ môn kể từ đầu mùa, phong độ ổn định của Lammens mang đến sự an tâm cần thiết cho các đồng đội lẫn ban huấn luyện.

