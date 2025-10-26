Pha xử lý gây sốt của Bruno Fernandes

Tiền vệ Bruno Fernandes có pha bỏ bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Bryan Mbeumo sút tung lưới Brighton.

Rạng sáng 26/10, MU giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Brighton trên sân Old Trafford ở vòng 9 Premier League, trong ngày đội trưởng Fernandes kỷ niệm trận đấu thứ 300 trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Fernandes vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng này. Tình huống thể hiện đẳng cấp của tiền vệ người Bồ Đào Nha diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng (90+7), khi anh có pha bỏ bóng đầy tinh tế sau đường chuyền của trung vệ Ayden Heaven, giúp Mbeumo thoát xuống ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 cho MU.

Fernandes bỏ bóng tinh tế, mở đường cho Mbeumo ghi bàn.

Trước đó, khán đài Old Trafford gần như nín thở khi MU bị Brighton bám đuổi quyết liệt. Chỉ đến khi Mbeumo thực hiện cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành Verbruggen bất lực, bầu không khí bùng nổ mới thật sự trở lại.

Tình huống này cho thấy khả năng “quét không gian” tốt của Fernandes. Anh đã hai lần quan sát hướng di chuyển của Mbeumo trước khi giả vờ đón bóng từ đường chuyền của Heaven, đánh lừa toàn bộ hàng thủ Brighton. Pha xử lý tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng sự tinh tế và tư duy tốt của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Chiến thắng trên sân nhà giúp MU tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

Tân binh MU solo ghi bàn từ giữa sân Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.