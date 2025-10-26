Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc phòng ngự gây phẫn nộ của Chelsea

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Đêm 25/10, Chelsea thua ngược Sunderland 1-2 thuộc vòng 9 Premier League với tình huống phòng ngự cực kỳ đáng trách.

Hai cầu thủ Chelsea để đối thủ thoải mái cầm bóng.

Trên sân Stamford Bridge, điều khiến người hâm mộ tức giận nhất không phải là thất bại, mà là cách "The Blues" tự tay vứt bỏ điểm số bằng một pha phòng ngự hời hợt đến khó tin ở phút bù giờ.

Phút 90+3, khi tỷ số đang là 1-1, Brian Brobbey nhận bóng trong vùng cấm Chelsea. Tiền đạo Sunderland thoải mái xoay người, giữ bóng khoảng 5 giây giữa vòng vây hai hậu vệ áo xanh. Đáng chú ý, Tosin Adarabioyo và Trevoh Chalobah chỉ biết đứng nhìn.

Cả hai không áp sát hỗ trợ nhau, không tranh chấp, thậm chí không lao vào cản phá. Họ để mặc Brobbey bình tĩnh quan sát, trước khi chuyền ngược ra tuyến hai cho Chemsdine Talbi băng lên dứt điểm tung lưới Robert Sanchez.

Một khoảnh khắc "đứng hình" khiến khán đài Stamford Bridge chết lặng. Talbi ăn mừng cuồng nhiệt, còn dàn sao Chelsea sững sờ. "Brobbey giữ bóng 5-6 giây, Tosin chỉ đứng nhìn, anh ta đang nghĩ gì vậy?”, tài khoản The Touch Line bình luận chua chát.

Thất bại 1-2 khiến Chelsea rơi xuống thứ 7, còn Sunderland tiếp tục trở thành hiện tượng của mùa giải với 17 điểm, chỉ kém Arsenal 2 điểm. Một lần nữa, Chelsea thua bởi họ tự bắn vào chân bằng những sai lầm cá nhân.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho ghi bàn mở tỷ số sớm, song bất lực nhìn đội nhà sụp đổ khi rời sân ở phút 58. Bàn thắng và pha ăn mừng kiểu Cristiano Ronaldo của anh bỗng trở nên vô nghĩa, vì sự ngây thơ khiến hàng thủ Chelsea trở thành thảm họa.

Minh Nghi

