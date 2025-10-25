Địa chấn tại Premier League

Đêm 25/10, Garnacho ghi bàn nhưng Chelsea vẫn thua Sunderland 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

Garnacho tỏa sáng nhưng không thể giúp Chelsea giành điểm.

Ngay phút thứ 4, Pedro Neto đoạt bóng từ giữa sân, trước khi mở sang cánh trái cho Alejandro Garnacho. Cựu cầu thủ MU thoát xuống, trước khi tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, đưa bóng qua hai chân thủ môn Robin Roefs.

Để ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau 7 lần ra sân, Garnacho tái hiện màn ăn mừng ngồi lên biển quảng cáo như thần tượng Cristiano Ronaldo, bên cạnh anh là đồng đội người Bồ Đào Nha, Neto.

Theo Opta, Garnacho là cầu thủ thứ 10 ghi bàn cho Chelsea ở mùa này. Ở Premier League mùa này, không có đội nào có số cầu thủ khác nhau ghi bàn nhiều hơn.

Dù vậy, niềm vui của Garnacho và người hâm mộ chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 22, một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành. Wilson Isidor có mặt đúng lúc để tạo điểm cắt từ cự ly gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sunderland quật ngã nhà vô địch thế giới các CLB ngay trên sân khách.

2 bàn thắng giúp phần còn lại của trận đấu diễn ra đầy sôi nổi. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào có thể tận dụng để ghi thêm bàn.

Garnacho có thêm khoảng trống ở cuối hiệp một nhưng không thể lập cú đúp, để rồi bị thay ra ở phút 58 do có dấu hiệu đuối sức.

Estevao, cái tên vào sân thay người, hoạt động đầy năng nổ nhưng nỗ lực của sao trẻ người Brazil cũng chỉ dừng ở mức cơ hội. "The Blues" sút tổng cộng 13 lần nhưng chỉ thu về 1 bàn thắng.

Tưởng chừng 6 phút bù giờ sẽ mang đến cơ hội giành 3 điểm cho chủ nhà nhưng không, Sunderland mới là đội tung đòn kết liễu ở phút 90+3. Hàng thủ "The Blues" chơi thiếu quyết liệt và để Brian Brobbey làm tường cho Chemsdine Talbi thoải mái băng lên sút tung lưới Robert Sanchez.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của tân binh Sunderland. "Mèo đen" tiếp tục sắm vai "ngựa ô" của giải đấu khi vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, chỉ kém Arsenal 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Chelsea lần đầu thua Sunderland trên sân nhà sau 11 năm và bị đẩy xuống thứ 7.