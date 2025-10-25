Hiện tượng 15 tuổi của Chelsea

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ bảy, 25/10/2025 17:22 (GMT+7)
HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội cho Mahdi Nicoll-Jazuli, tài năng 15 tuổi được ví như "Jude Bellingham mới", sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League.

Mahdi Nicoll-Jazuli được HLV Maresca đánh giá rất cao.

Cậu bé đến từ học viện Cobham trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea được đá chính ở đấu trường cúp trẻ châu Âu. Mới 15 tuổi, Jazuli khiến giới chuyên môn lẫn các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu phải thán phục.

Nguồn tin từ SunSport tiết lộ: "Cậu ta hay nhất trong nhóm tuổi, sở hữu phong cách chơi bóng giống Jude Bellingham. Cự kỳ mạnh mẽ, thông minh và chững chạc". Khả năng chuyền bóng sắc sảo, tầm nhìn bao quát, cùng bản năng săn bàn biến Jazuli trở thành mũi nhọn toàn diện – kiểu cầu thủ mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu.

Mahdi Nicoll-Jazuli khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ, nhưng nhanh chóng được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Tại đây, anh phô diễn toàn bộ kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi thiếu niên.

HLV Enzo Maresca mời Jazuli lên tập cùng đội một trước trận gặp Ajax để kiểm tra năng lực và khả năng hòa nhập. Và màn thể hiện ấn tượng đến mức ông tính toán cho cậu ra mắt đội một ngay trong mùa giải này, dù chưa tròn 16 tuổi.

Jazuli còn đang là thành viên của tuyển U17 Anh, bất chấp mới 15 tuổi - tức thi đấu vượt cấp hai năm. Các chuyên gia đánh giá đây là bằng chứng rõ ràng cho sự phát triển vượt trội của tài năng trẻ này.

Arsenal gây chú ý khi cho Max Dowman ra mắt Premier League trước sinh nhật tuổi 16. Thế nhưng, các nguồn tin ở Chelsea tự tin rằng Jazuli thậm chí còn hay hơn, với tiềm năng cao hơn hẳn.

