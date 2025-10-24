Sterling tạm quên Chelsea

Raheem Sterling, người đang bị Chelsea “đóng băng” khỏi đội một, vừa khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi xuất hiện trong vai trò hoàn toàn khác - huấn luyện viên của trẻ em.

Tiền đạo 30 tuổi tổ chức một buổi huấn luyện bóng đá cho 25 học sinh Trường Công giáo Our Lady Immaculate tại Tolworth (tây nam London). Cùng đồng hành với anh là HLV Azeez từ học viện RS7 - dự án cá nhân mà Sterling sáng lập hồi tháng 8 nhằm khuyến khích trẻ em tiếp cận bóng đá và thúc đẩy bình đẳng thể thao.

RS7 mô tả sự kiện này là “một ngày vui tràn đầy bóng đá”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến giáo viên, phụ huynh và các em nhỏ đã góp phần tạo nên “kỷ niệm khó quên”.

Đây là lần hiếm hoi Sterling xuất hiện công khai kể từ khi bị HLV Enzo Maresca gạch tên khỏi kế hoạch của Chelsea. Cựu ngôi sao Manchester City hiện phải tập riêng cùng trung vệ Axel Disasi, tách biệt hoàn toàn với đội một. Anh thậm chí còn không góp mặt trong ảnh chụp chính thức của CLB cho mùa giải 2025/26.

Theo báo chí Anh, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) liên hệ Chelsea để đảm bảo Sterling vẫn được sử dụng cơ sở vật chất và HLV riêng trong thời gian chờ chuyển nhượng tháng 1. HLV Maresca từng xác nhận: “Họ tập vào thời điểm khác, trên sân khác – và không có đường quay lại đội một”.

Sterling gia nhập Chelsea từ Manchester City năm 2022 với giá 47,5 triệu bảng, hiện còn hai năm hợp đồng trị giá hơn 300.000 bảng mỗi tuần. Sau mùa giải cho mượn kém vui ở Arsenal - chỉ ghi 1 bàn trong 28 trận - anh từ chối Napoli, Bayern Munich và một số CLB London để ở gần gia đình.

Ngoài việc duy trì thể lực với đội ngũ riêng do chuyên gia Ben Rosenblatt (cựu thành viên tuyển Anh) dẫn dắt, Sterling còn dồn tâm huyết cho RS7 Academy. Học viện này đang mở rộng hợp tác với nhiều trường học tại London để tổ chức các buổi huấn luyện cộng đồng.

Buổi tập mới nhất của Sterling nhanh chóng nhận được sự tán dương từ phụ huynh sau khi video ghi lại cảnh anh hướng dẫn và khích lệ các em nhỏ lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi Chelsea chuẩn bị cho chuyến làm khách Sunderland cuối tuần này, Sterling vẫn tiếp tục “tự cứu mình” bằng cách giữ tinh thần tích cực - trên sân bóng mini, chứ không phải sân Stamford Bridge.