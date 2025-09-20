Bến đỗ bất ngờ của Sterling

Raheem Sterling đang đứng trước khả năng tái hợp với HLV Brendan Rodgers tại Celtic sau khi bị cô lập ở Chelsea.

Sterling có thể gia nhập Celtic. Ảnh: Reuters.

Theo Football Transfers, HLV Rodgers đang cân nhắc đưa Sterling tới Celtic dưới dạng cho mượn. Đội bóng Scotland sẵn sàng gánh khoảng 50.000 bảng/tuần trong tổng mức lương khổng lồ 325.000 bảng/tuần mà cầu thủ này đang nhận tại Chelsea.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là bước ngoặt giúp Sterling cứu vãn sự nghiệp trong bối kỳ chuyển nhượng tại Scotland sắp đóng cửa.

Mối quan hệ giữa Sterling và Rodgers từng gây chú ý vào năm 2012, khi đoạn video ghi lại cảnh cựu HLV Liverpool quát mắng học trò trong chuyến du đấu Mỹ bị lan truyền rộng rãi. Rodgers khi đó yêu cầu Sterling cải thiện thái độ, sau khi hiểu lầm việc cầu thủ trẻ chống đối mình vì những chỉ đạo chiến thuật.

Dù từng có mâu thuẫn, Rodgers vẫn là một trong những HLV đầu tiên trao cơ hội cho Sterling tỏa sáng ở Liverpool. Tiền đạo người Anh từng tạo dấu ấn cùng Luis Suarez và Daniel Sturridge ở mùa giải 2013/14, hình thành một hàng công đáng gờm tại Premier League.

Ngày 16/9, Sterling đăng tải hình ảnh tự tập luyện một mình tại Cobham, tách biệt khỏi đội một. Ngay cả khi Chelsea đối mặt với cơn bão chấn thương, HLV Enzo Maresca vẫn tỏ ra dứt khoát về trường hợp của Sterling, khẳng định tiền đạo người Anh, cùng Axel Disasi và David Datro Fofana, sẽ tiếp tục bị gạt khỏi kế hoạch.

Ở mùa 2024/25, Sterling thi đấu cho Arsenal theo dạng cho mượn. Anh ra sân 17 trận nhưng không ghi bàn nào.

