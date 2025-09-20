Màn ăn mừng gây sốt của 'ông hoàng tốc độ' nước Mỹ

Noah Lyles tiếp tục khẳng định vị thế số một ở đường chạy 200 m khi giành HCV tại giải vô địch Điền kinh Thế giới 2025 ở Tokyo ngày 19/9.

Sau khi giành HCV, Lyles gây chú ý với màn ăn mừng ấn tượng. Anh tái hiện động tác “Kamehameha” quen thuộc trong bộ truyện tranh và anime nổi tiếng "Dragon Ball", như một lời tri ân tới văn hóa Nhật Bản mà anh hâm mộ từ nhỏ.

Sự kết hợp giữa tốc độ đáng sợ trên đường đua và màn ăn mừng ngẫu hứng khiến giới truyền thông tại Nhật Bản ưu ái gọi Lyles là “Otaku nhanh nhất hành tinh”.

Ở chung kết nội dung 200 m, Lyles về nhất với thành tích 19 giây 52, nhanh hơn đồng hương Kenneth Bednarek đúng 0,06 giây (19 giây 58) và hơn VĐV Jamaica Bryan Levell 0,12 giây (19 giây 64). Nhà vô địch Olympic Paris, Letsile Tebogo chỉ về thứ 4 với thành tích 19 giây 68.

Đây là tấm HCV 200 m thứ 4 liên tiếp của Lyles tại đấu trường thế giới, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Usain Bolt. Anh hiện có 7 HCV giải thế giới. Lyles cũng sở hữu thêm 3 HCV Olympic và 2 danh hiệu thế giới trong nhà.

Noah Lyles ăn mừng theo phong cách "Dragon Ball". Ảnh: Reuters.

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích, Lyles còn được biết đến là một VĐV cá tính mạnh mẽ với nhiều màn ăn mừng độc đáo, từ xé áo kiểu Hulk, quỳ gối cầu nguyện cho đến tái hiện nhân vật hoạt hình.

Với cá tính mạnh, Lyles từng không ngần ngại tranh luận gay gắt với Usain Bolt, sẵn sàng “khẩu chiến” với nhiều ngôi sao NBA và thậm chí va chạm trên đường chạy với VĐV đồng hương Bednarek.

Đằng sau ánh hào quang, Lyles có tuổi thơ nhiều khó khăn. Anh bị hen suyễn từ năm lên 4 tuổi, thường xuyên nhập viện và sống cùng máy thở. Căn bệnh từng khiến anh nghĩ rằng mình không bao giờ có thể chơi thể thao. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Lyles vươn lên để trở thành một trong những người chạy nhanh nhất hành tinh ở cự ly 200 m.

"Không quan trọng bạn gặp điều gì, quan trọng là bạn kiên trì chiến đấu thế nào", Lyles chia sẻ.

Với phong độ chói sáng cùng cá tính độc đáo, Lyles chứng minh anh là người kế thừa xứng đáng của Usain Bolt và gương mặt mang đến một màu sắc rất riêng cho làng điền kinh thế giới.

