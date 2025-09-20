Martial gây tranh cãi ở đội mới

Tiền đạo Anthony Martial ra mắt CLB Monterrey hôm 19/9 nhưng lập tức vấp phải chỉ trích bởi cách xử lý thương vụ chuyển nhượng sang Mexico.

Martial được cho là "đi đêm" với Pumas trước khi gia nhập Monterrey.

Martial được cho là ở rất gần với việc gia nhập Pumas UNAM, đối thủ cùng thành phố của Monterrey tại Liga MX. Các quan chức Pumas khẳng định họ đạt được thỏa thuận với AEK Athens và Martial cũng chuẩn bị bay sang Mexico để hoàn tất hợp đồng.

Tuy nhiên, mọi liên lạc với cầu thủ người Pháp bất ngờ gián đoạn. Không lâu sau đó, Pumas phát hiện Martial quay sang ký hợp đồng với Monterrey. Động thái này khiến đội bóng cũ của Dani Alves rất tức giận.

Miguel Mejia Baron, thành viên ban tuyển trạch Pumas, cảm thấy thất vọng và cho rằng Martial nên đưa ra lời xin lỗi. Ông nói: "Không phải người đại diện quyết định mà chính cầu thủ. Có thể cậu ấy chọn Monterrey vì tiền hoặc lý do khác, đó là quyền của Martial. Nhưng điều còn thiếu là một lời xin lỗi".

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng việc Martial đòi hỏi lương quá cao là nguyên nhân khiến thương vụ tới Pumas đổ bể. Cựu tiền đạo MU từng ký bản hợp đồng lớn nhất lịch sử AEK Athens năm 2024, nhưng chỉ thi đấu 24 trận cho đội bóng Hy Lạp và dần bị gạt khỏi kế hoạch.

Trong ngày ra mắt Monterrey, Martial tỏ ra háo hức: "Tôi biết nhiều cầu thủ giỏi đang thi đấu ở đây, nên việc lựa chọn rất dễ dàng. Tôi muốn thử thách mới và Monterrey là lựa chọn tuyệt vời".

Tại Monterrey, Martial sẽ sát cánh cùng Sergio Ramos, huyền thoại Real Madrid. Monterrey hiện đứng đầu bảng xếp hạng Liga MX với 7 chiến thắng sau 8 trận.

