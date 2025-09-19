Haaland xâm lấn vào 'lãnh địa' của Ronaldo

Trong một đêm Champions League mà nhiều người chờ đợi màn tái xuất của Kevin De Bruyne tại Etihad, Erling Haaland lại một lần nữa trở thành tâm điểm.

Haaland là điểm tựa đáng tin cậy của Man City.

Tiền đạo người Na Uy không chỉ mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Napoli mà còn chạm đến một cột mốc lịch sử: trở thành cầu thủ đạt 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League.

Cỗ máy ghi bàn huỷ diệt

Haaland ghi bàn thứ 50 chỉ sau 49 trận, hiệu suất đáng kinh ngạc hơn một bàn mỗi trận. Đây là con số biến anh trở thành “cỗ máy ghi bàn” hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, vượt xa tốc độ của những huyền thoại từng làm mưa làm gió tại đấu trường châu Âu.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về Ruud van Nistelrooy với 50 bàn sau 50 trận. Lionel Messi cần 66 trận, Robert Lewandowski cần 77 trận, còn Kylian Mbappe - người vừa cán mốc 57 bàn - phải mất 79 trận mới đạt được con số 50.

Điều đáng nói, Haaland mới chỉ 25 tuổi. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và việc anh lọt vào, thậm chí vượt qua nhóm dẫn đầu trong danh sách ghi bàn mọi thời đại ở Champions League gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Haaland toả sáng trong chiến thắng của Man City trước Napoli tại League Phase, Champions League.

Hiện tại, với 50 bàn thắng, Haaland lọt vào top 10 cây làm bàn vĩ đại nhất, vượt qua Alfredo Di Stefano (49 bàn) và cân bằng thành tích của Thierry Henry. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tốc độ: Henry cần tới 112 trận để có được 50 bàn, trong khi Haaland chỉ mất chưa đầy một nửa con số đó.

Sự phân bổ bàn thắng của Haaland cũng thể hiện rõ tính ổn định qua từng chặng đường sự nghiệp. Anh ghi 8 bàn trong màu áo RB Salzburg, bùng nổ với 15 bàn cho Borussia Dortmund và hiện đã có 27 bàn cho Manchester City. Đỉnh cao là mùa giải 2022/23, khi anh nổ súng 12 lần, góp công lớn đưa “The Citizens” lần đầu tiên đăng quang Champions League.

Không chỉ ghi bàn, Haaland còn mang đến cảm giác chắc chắn cho Man City trong những trận cầu lớn. Chỉ vài ngày trước khi ghi bàn vào lưới Napoli, anh đã lập cú đúp ở derby Manchester.

Khả năng duy trì phong độ đỉnh cao liên tục biến Haaland thành nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ, đồng thời khẳng định tầm vóc của một siêu sao không chỉ sống nhờ phong độ chớp nhoáng, mà còn bằng sự ổn định đáng kinh ngạc.

Giá trị của Haaland

So với Messi và Mbappe - hai cái tên thường được đặt trong cùng nhóm siêu sao - Haaland cho thấy con đường riêng. Messi là thiên tài sáng tạo, Mbappe là hiện thân của tốc độ và kỹ thuật, còn Haaland là hình mẫu “sát thủ vòng cấm” thuần khiết, biến mọi cơ hội thành bàn thắng với sự lạnh lùng hiếm có.

Haaland đang viết chương mới cho riêng mình.

Thành tích 50 bàn sau 49 trận là minh chứng rõ ràng. Haaland không cần những cú rê dắt ma thuật hay pha solo ngoạn mục, anh chỉ cần sự chính xác tuyệt đối trong khoảnh khắc quyết định.

Bàn thắng vào lưới Napoli cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trong ngày De Bruyne - “hoàng tử Etihad” - trở lại, Haaland lại chứng minh rằng thế hệ mới thực sự vươn lên chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu. Man City có thể nhớ De Bruyne vì tầm nhìn và đẳng cấp tổ chức trận đấu, nhưng với Haaland, họ sở hữu một người có thể đảm bảo bàn thắng ở mọi giải đấu, mọi thời điểm.

Ở tuổi 25, Haaland đứng ngang hàng cùng những huyền thoại như Henry hay Di Stefano trong danh sách ghi bàn lịch sử Champions League. Nhưng với tốc độ này, việc anh vươn tới con số 100 bàn - lãnh địa vốn chỉ dành cho những tượng đài như Cristiano Ronaldo hay Messi - có lẽ sẽ đến sớm hơn nhiều người tưởng.

Và khi đó, kỷ nguyên Champions League sẽ phải viết thêm một chương mới, nơi Haaland sắm vai nhân vật chính.