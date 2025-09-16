Barcelona ấp ủ dự án trăm triệu euro với Haaland

Chủ tịch Joan Laporta đang lên kế hoạch đưa tiền đạo Erling Haaland về Camp Nou thi đấu vào mùa hè 2026.

Barca xem Haaland là tiền đạo hoàn hảo. Ảnh: Reuters.

Theo El Nacional, Laporta xác định việc chiêu mộ một trung phong đẳng cấp là nhiệm vụ quan trọng, bởi hợp đồng của Robert Lewandowski sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026. Tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng sẽ không gia hạn.

Dù sở hữu kinh nghiệm và khả năng săn bàn đáng nể, Lewandowski vẫn bị đánh giá là không còn đủ thể lực để chơi trọn vẹn mọi trận đấu. HLV Hansi Flick đã phải xoay tua lực lượng, tận dụng phong độ cao của Ferran Torres trong thời gian Lewandowski chấn thương.

Trong khi Giám đốc Thể thao Deco đánh giá cao tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, Laporta lại bị cuốn hút bởi Haaland. Chủ tịch Barca coi chân sút người Na Uy là sự thay thế hoàn hảo, thậm chí là bản hợp đồng mơ ước mà ông từng bỏ lỡ vì khó khăn tài chính trước đây.

Dù biết mức phí để chiêu mộ Haaland có thể hơn 150 triệu euro, Laporta vẫn tỏ ra lạc quan. Ông tin rằng Barca có cơ hội nếu Man City tiếp tục thu về kết quả kém, điều có thể khiến Haaland cân nhắc rời CLB.

Hồi tháng 1, Haaland vừa gia hạn với Man City thêm 7 năm, tức là đến khi tiền đạo này bước sang tuổi 34. Barca cần một bản kế hoạch hoàn hảo và cho thấy đủ tầm vóc để lôi kéo Haaland gia nhập vào năm sau.

Nếu kế hoạch này thành công, đây sẽ là thương vụ mở ra kỷ nguyên mới cho hàng công Barca sau khi Lewandowski rời đi.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.