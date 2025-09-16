Lý do Donnarumma phải rời PSG

Lãnh đạo PSG khẳng định đội bóng phải được đặt lên hàng đầu và không có trường hợp ngoại lệ cho bất kỳ cầu thủ nào.

Donnarumma trong màu áo Man City. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport hôm 15/9, cố vấn bóng đá Luis Campos của PSG nói về trường hợp của Donnarumma: "CLB quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Donnarumma là một trường hợp đặc biệt, chúng tôi đã dành thời gian để thảo luận nhưng không thể tìm ra tiếng nói chung. Cậu ấy đòi hỏi mức lương tương ứng với PSG của ngày trước, còn PSG hiện tại áp dụng chính sách mới, rằng bạn chỉ được trả cao nếu xứng đáng và cống hiến trên sân".

Campos cũng nhấn mạnh PSG không còn đi theo con đường “Galacticos” như khi sở hữu Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi. Thay vào đó, HLV Luis Enrique đang xây dựng một tập thể đồng đều, nơi không cá nhân nào vượt lên trên CLB.

"Ngôi sao thực sự là tập thể. Chính sách lương áp dụng cho tất cả, không có ngoại lệ. PSG phải được bảo vệ. Cầu thủ chỉ được lựa chọn dựa trên phong độ, chứ không phải danh tiếng hay quá khứ", ông Campos nói thêm.

PSG bán Donnarumma cho Man City với mức phí 26 triệu bảng ở mùa hè vừa qua. Dù từng góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League mùa trước, tuyển thủ Italy bất ngờ rời Parc des Princes chỉ sau vài tháng, để lại nhiều dấu hỏi về nguyên nhân thật sự.

Ở trận ra mắt Man City, Donnarumma giữ sạch lưới và giúp đội có chiến thắng 3-0 trước MU tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

