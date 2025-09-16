Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Donnarumma phải rời PSG

  • Thứ ba, 16/9/2025 06:13 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Lãnh đạo PSG khẳng định đội bóng phải được đặt lên hàng đầu và không có trường hợp ngoại lệ cho bất kỳ cầu thủ nào.

Donnarumma trong màu áo Man City. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport hôm 15/9, cố vấn bóng đá Luis Campos của PSG nói về trường hợp của Donnarumma: "CLB quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Donnarumma là một trường hợp đặc biệt, chúng tôi đã dành thời gian để thảo luận nhưng không thể tìm ra tiếng nói chung. Cậu ấy đòi hỏi mức lương tương ứng với PSG của ngày trước, còn PSG hiện tại áp dụng chính sách mới, rằng bạn chỉ được trả cao nếu xứng đáng và cống hiến trên sân".

Campos cũng nhấn mạnh PSG không còn đi theo con đường “Galacticos” như khi sở hữu Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi. Thay vào đó, HLV Luis Enrique đang xây dựng một tập thể đồng đều, nơi không cá nhân nào vượt lên trên CLB.

"Ngôi sao thực sự là tập thể. Chính sách lương áp dụng cho tất cả, không có ngoại lệ. PSG phải được bảo vệ. Cầu thủ chỉ được lựa chọn dựa trên phong độ, chứ không phải danh tiếng hay quá khứ", ông Campos nói thêm.

PSG bán Donnarumma cho Man City với mức phí 26 triệu bảng ở mùa hè vừa qua. Dù từng góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League mùa trước, tuyển thủ Italy bất ngờ rời Parc des Princes chỉ sau vài tháng, để lại nhiều dấu hỏi về nguyên nhân thật sự.

Ở trận ra mắt Man City, Donnarumma giữ sạch lưới và giúp đội có chiến thắng 3-0 trước MU tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Nhìn lại màn vùi dập MU 3-0 của Man City Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.

Duy Luân

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

