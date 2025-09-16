Cầu thủ MU mất niềm tin vào Amorim

Những quyết định về chiến thuật của HLV Ruben Amorim đang chịu sự hoài nghi từ những người học trò tại Old Trafford.

Chiến thuật của Amorim bị nghi ngờ. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, một bộ phận cầu thủ MU đang "mất dần niềm tin vào hệ thống chiến thuật" của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Từ khi đến MU, Amorim vẫn kiên định với sơ đồ 3-4-2-1 vốn gắn liền với triết lý bóng đá của ông.

Sau trận derby Manchester, nhà cầm quân 39 tuổi tuyên bố ông thà bị sa thải còn hơn thay đổi phong cách huấn luyện. Tuy nhiên, sự bảo thủ này đang khiến phòng thay đồ Old Trafford xuất hiện những rạn nứt.

Nguồn tin cho biết một số cầu thủ chưa bao giờ thực sự thoải mái khi phải vận hành trong hệ thống của Amorim. Ngay cả đội trưởng Bruno Fernandes – người vốn được xem là “cánh tay phải” của HLV – cũng tỏ ra không hài lòng khi phải thi đấu lùi sâu hơn ở tuyến giữa.

Điều này càng khiến tình hình trở nên căng thẳng trong bối cảnh MU khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 33 năm qua, chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận.

Dù vậy, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo. Daily Mail cho biết Sir Jim Ratcliffe – đồng sở hữu MU – cùng các quan chức cấp cao tại Old Trafford vẫn đứng về phía nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Song, nếu tình hình không sớm cải thiện, tương lai của Amorim sẽ bị xem xét lại.

MU sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford ở vòng 5 Premier League vào ngày 20/9. Kết quả của trận đấu này được xem là thước đo quan trọng cho tương lai của Amorim.

