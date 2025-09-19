Sự cố kỳ lạ ở giải vô địch điền kinh thế giới

Chung kết nội dung 400 m rào nam tại giải điền kinh vô địch thế giới ở Tokyo tối 19/9 trở thành tâm điểm của một trong những màn kịch tính nhất giải đấu.

Rai Benjamin trải qua những cung bậc cảm xúc khó tả.

Ngôi sao người Mỹ, Rai Benjamin cán đích đầu tiên, bỏ xa các đối thủ Alison Dos Santos (Brazil) và Abderrahman Samba (Qatar), nhưng niềm vui chiến thắng của anh chỉ kéo dài vài phút.

Ngay sau khi nhận HCV, Benjamin bất ngờ bị truất quyền thi đấu vì chạm rào cuối cùng khiến rào ở làn bên cạnh bị xô lệch. Quyết định này lập tức gây tranh cãi. Huyền thoại Jessica Ennis-Hill bày tỏ trên BBC: “Đó rõ ràng là tình huống không cố ý và cũng không ảnh hưởng tới kết quả. Nếu vì vậy mà tước danh hiệu thì thật bất công”.

Đúng như dự đoán, Liên đoàn Điền kinh Mỹ khiếu nại và chỉ ít phút sau, ban tổ chức hủy bỏ án phạt, trả lại HCV cho Benjamin. BBC gọi đây là “một chuyến tàu lượn cảm xúc” khi nhà vô địch Mỹ từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, rồi lại trở về ngôi số một.

Đáng chú ý, chính VĐV bị ảnh hưởng - Ezekiel Nathaniel - cũng lên tiếng xác nhận sự cố không hề tác động tới anh và khẳng định Benjamin xứng đáng vô địch. Bản thân Benjamin bình thản sau sóng gió: “Sẽ chẳng thể gọi là giải vô địch thế giới nếu thiếu chút kịch tính”.

Ở nội dung nữ, “nữ hoàng” Femke Bol (Hà Lan) chứng tỏ sức mạnh vượt trội để giành HCV, trong khi Jasmine Jones (Mỹ) và Emma Zapletalova (Slovakia) lần lượt đoạt HCB và HCĐ.