Tài năng 17 tuổi khiến Usain Bolt ngỡ ngàng

Huyền thoại Usain Bolt đánh giá cao tài năng của Gout Gout và xem anh là “tương lai của điền kinh thế giới" sau màn trình diễn tại giải vô địch Điền kinh Thế giới 2025 ở Tokyo, Nhật Bản.

Gout Gout tỏa sáng ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Gout Gout có màn ra mắt đáng nhớ ở sân chơi lớn nhất hành tinh. VĐV Australia cán đích với thời gian 20,23 giây ở vòng loại nội dung 200 m nam, đứng thứ ba ở lượt chạy của mình và giành vé vào bán kết.

Thành tích này thậm chí còn tốt hơn so với Usain Bolt ở giải đấu lớn đầu tiên của ông cách đây 21 năm. Khi đó, “Tia chớp Jamaica” gặp chấn thương và chỉ đạt 21,05 giây tại Olympic Athens 2004.

Đáng chú ý, Gout đã giảm tốc độ ở những mét cuối vì chắc suất đi tiếp, cho thấy tiềm năng còn lớn hơn ở chặng đường phía trước. Trực tiếp theo dõi Gout thi đấu trên khán đài sân vận động Quốc gia Tokyo, Bolt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những gì tài năng trẻ làm được.

Bolt (áo vàng) bất ngờ trước thành tích của Gout Gout. Ảnh: Reuters.

Được thi đấu trước thần tượng, Gout cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh nói: “Bolt là GOAT (VĐV vĩ đại nhất mọi thời) và tôi vừa lọt vào bán kết. Thật tuyệt vời khi được góp mặt trong top 24 VĐV hàng đầu thế giới. Đây là trải nghiệm đặc biệt, tôi vẫn thấy như đang mơ vậy".

Chàng trai 17 tuổi còn hài hước chia sẻ mục tiêu ở vòng bán kết: “Cơ hội đang rộng mở, tôi sẽ chạy như một chú ngựa, chạy như gió".

Hồi tháng 4, Gout từng gây chú ý khi đạt thành tích 19,84 giây ở giải vô địch điền kinh Australia. Dù thông số này không được công nhận chính thức do gió vượt ngưỡng cho phép, thành tích ấy vẫn đủ để giúp tài năng trẻ gây tiếng vang trên thế giới.

Dù rất phấn khích, Bolt cũng đưa ra lời cảnh báo cho Gout: “Cậu ấy có một tương lai rực rỡ, nhưng thành công không bao giờ dễ dàng. Chuyển từ hệ trẻ sang thi đấu chuyên nghiệp luôn khó khăn. Quan trọng là phải có HLV giỏi, những người đồng hành phù hợp và sự tập trung tuyệt đối".

Lời khen và cũng là lời nhắn nhủ từ huyền thoại điền kinh càng cho thấy sức hút đặc biệt của Gout - chàng trai được kỳ vọng là gương mặt đại diện của Thế vận hội Brisbane 2032.

