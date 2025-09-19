Rashford rực sáng, CĐV MU đòi sa thải Amorim

Người hâm mộ MU dậy sóng khi chứng kiến Marcus Rashford tỏa sáng ở trận thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Tiền đạo 27 tuổi có màn trở lại quê nhà đáng nhớ khi lập cú đúp, góp phần mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng xứ Catalonia. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League kể từ tháng 10/2021.

Chứng kiến Rashford rực sáng tại sân chơi danh giá, CĐV "Quỷ đỏ" lại quay sang chỉ trích HLV Ruben Amorim. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc Amorim gạt bỏ Rashford khỏi kế hoạch là sai lầm nghiêm trọng.

Một tài khoản viết: “Amorim nên bị sa thải chỉ vì loại Rashford, Scott McTominay và Rasmus Hojlund. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu Alejandro Garnacho ghi bàn và ăn mừng ngay tại Old Trafford". Người khác bức xúc: “Chỉ riêng việc đẩy Rashford rời khỏi CLB đã đủ lý do để sa thải Amorim. Một HLV không biết mình đang làm gì".

Rashford bị gạch tên ngay từ đầu triều đại Amorim, khi chỉ ra sân 4 trận ở Premier League trước khi bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù có phong độ ổn định tại đội bóng này, anh vẫn không được trao cơ hội trở lại Old Trafford. Số áo 10 của Rashford thậm chí đã bị trao cho tân binh Matheus Cunha trước khi anh rời đi.

Mùa hè vừa qua, Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một năm kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Sau 4 trận “tịt ngòi” tại La Liga, anh đã tìm lại cảm giác ghi bàn đúng lúc ở đấu trường châu Âu.

