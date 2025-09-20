Son Heung-Min thay đổi cả LAFC và MLS

MLS từng quen với hình ảnh các ngôi sao “dưỡng già”, nhưng Son Heung-Min thì khác: anh ghi bàn, pressing không ngừng, ký tặng người hâm mộ và luôn giữ nụ cười - tạo nên sức hút mà ngay cả Los Angeles cũng bất ngờ.

Không chỉ mang đến những bàn thắng, Son Heung-Min còn thổi vào LAFC và cả MLS một luồng sinh khí mới: sự chuyên nghiệp, phong thái của ngôi sao toàn cầu và hình ảnh thân thiện hiếm thấy trong thế giới bóng đá hiện đại.

Ngôi sao châu Á làm bùng nổ Los Angeles

Trận thắng 4-1 trước Real Salt Lake đánh dấu một đêm rực rỡ của LAFC, nhưng cái tên để lại ấn tượng sâu nhất không ai khác ngoài Son Heung-Min. Ngôi sao 33 tuổi lập một cú hat-trick chói sáng, xé toang hàng thủ đối phương bằng tốc độ, sự sắc sảo và sự đa dạng trong cách ghi bàn. Nhưng điều khiến người ta nhớ nhất không chỉ nằm ở ba bàn thắng, mà còn ở hình ảnh Son nán lại sau trận, trả lời phỏng vấn, ký tặng cho người hâm mộ và mỉm cười với từng chiếc máy ảnh.

Trong bối cảnh MLS từng chứng kiến không ít ngôi sao châu Âu chọn Mỹ làm “kỳ nghỉ dưỡng”, Son đến đây với một thái độ hoàn toàn khác. Anh không coi MLS là trạm dừng chân trước khi treo giày, mà là cơ hội để khẳng định giá trị của mình, để tạo ra sự khác biệt cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Khác với thập niên trước, khi David Beckham, Thierry Henry hay Zlatan Ibrahimovic chỉ cần ghi bàn và trả lời phỏng vấn xã giao, MLS ngày nay đòi hỏi nhiều hơn. Những cầu thủ hưởng lương cao phải vừa là đầu tàu chuyên môn, vừa là gương mặt đại diện truyền thông, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa CLB và cộng đồng.

Trong môi trường ấy, Son trở thành “mẫu cầu thủ lý tưởng”. Với hơn 15 triệu người theo dõi trên Instagram và hàng loạt hợp đồng thương hiệu cùng Adidas, Ralph Lauren, Gillette, Samsung…, Son bước vào MLS với hình ảnh của một siêu sao toàn cầu. Nhưng khác nhiều ngôi sao chỉ lo giữ hình ảnh, anh vẫn duy trì tinh thần tận tụy, từ việc chạy chỗ không bóng, pressing bền bỉ đến việc ký tặng cho từng CĐV bên ngoài khách sạn.

Những hành động nhỏ ấy, ở nơi khác có thể là hiển nhiên, nhưng với MLS thì hiếm hoi. Chính vì vậy, Son nhanh chóng trở thành “gương mặt mới” của giải đấu, người có thể cân bằng giữa trách nhiệm ngôi sao và hiệu suất thi đấu.

Son bùng nổ trên đất Mỹ.

Thành tích của Son trong 6 trận đầu tiên cho LAFC đủ để thuyết phục cả những người khó tính nhất: 5 bàn thắng, 1 kiến tạo, trung bình mỗi 77 phút lại góp dấu giày vào một bàn thắng - chỉ kém Messi. Quan trọng hơn, Son mang đến những bàn thắng khác biệt: từ siêu phẩm đá phạt trực tiếp hiếm hoi trong sự nghiệp, đến những pha dứt điểm tinh tế ở cự ly gần, và cả cú sút xa quyết đoán vào lưới Real Salt Lake.

Cú hat-trick ấy mô tả trọn vẹn con người Son: bàn đầu tiên bằng pha chạy chỗ xé toang hàng thủ, bàn thứ hai bằng cú nã đại bác tầm xa, và bàn cuối cùng bằng pha dứt điểm chân không thuận sau đường chuyền của Denis Bouanga. Đó là sự toàn diện mà bất kỳ HLV nào cũng mơ ước.

Nhưng ngoài thống kê, Son còn mang đến những giá trị vô hình. Anh di chuyển để hút hậu vệ, mở ra khoảng trống cho đồng đội. Son pressing đến phút cuối cùng, thay vì “đi bộ” như nhiều siêu sao khác. Anh truyền cảm hứng cho cả tập thể, từ sân tập đến phòng thay đồ.

Maurice Edu, cựu tuyển thủ Mỹ, nhận xét: “Cậu ấy sẵn sàng chuyền hơn là sút, luôn tìm cách gắn kết đội bóng. Ngôn ngữ cơ thể tích cực, không than phiền, chỉ tập trung thúc đẩy đồng đội. Đó là phẩm chất vô giá của một siêu sao”.

LAFC: Từ bế tắc đến bùng nổ

Đầu mùa, LAFC loay hoay với hàng công thiếu hiệu quả. Olivier Giroud chật vật hòa nhập, còn các phương án khác không đủ sức nặng. Nhiều tin đồn cho rằng đội bóng sẽ phải mơ đến Antoine Griezmann, nhưng cuối cùng, Son mới là lời giải bất ngờ.

Son giúp LAFC thay đổi đáng kể.

Kể từ khi ngôi sao người Hàn Quốc đến, LAFC chỉ thua duy nhất một trận trong sáu trận ra sân của Son. Cặp Son-Bouanga tham gia trực tiếp vào cả 10 bàn gần nhất của đội. Lối chơi của LAFC trở nên trơn tru, cân bằng và giàu tính giải trí hơn hẳn. Với một giải đấu coi bóng đá cũng là sản phẩm giải trí, Son rõ ràng nâng tầm “sản phẩm” ấy lên một chuẩn mực mới.

Hơn thế, cựu sao Spurs nhanh chóng hòa nhập đời sống tập thể. Từ những pha ăn mừng chung đến ảnh selfie trong phòng thay đồ, Son trở thành hạt nhân gắn kết. Trong buổi phỏng vấn sau trận thắng Real Salt Lake, anh không quên nhắc đến từng đồng đội trước khi thừa nhận bản thân đã chơi tốt. Đó là hình ảnh một thủ lĩnh khiêm nhường, khác xa hình dung về một “ông sao” khó gần.

Trong hiện tại, Son giúp LAFC đủ sức cạnh tranh ở vòng play-off. Họ chưa phải ứng viên số một cho MLS Cup, nhưng với Son, họ luôn có cơ hội trước bất kỳ đối thủ nào. Minnesota, Seattle hay Vancouver có thể mạnh hơn về chiều sâu, nhưng một siêu sao biết cách tạo khoảnh khắc vẫn có thể thay đổi cục diện.

Về tương lai, triển vọng còn hấp dẫn hơn. HLV Steve Cherundolo sẽ rời đội cuối mùa, mở ra cuộc tìm kiếm HLV mới. Nhưng khác với giai đoạn bất ổn trước đây, LAFC giờ có nền tảng vững chắc với Son và Bouanga ở lại ít nhất hai mùa. Đội bóng có thể không cần ngôi sao châu Âu nào khác, bởi họ đã sở hữu một ngôi sao châu Á có tầm ảnh hưởng toàn cầu - vừa ghi bàn, vừa xây dựng thương hiệu.

Trong thế giới bóng đá ngày càng gắn chặt giữa sân cỏ và thị trường, Son đại diện cho một mẫu cầu thủ hiếm hoi: đủ đẳng cấp để ghi bàn đều đặn, đủ khiêm tốn để tạo sự gắn kết, đủ nổi tiếng để kéo khán giả đến sân, và đủ chân thành để biến tất cả thành một câu chuyện đáng tin.

Son đang chinh phục MLS.

Chỉ sau sáu tuần, Son Heung-Min đã thay đổi LAFC. Anh không đến để nghỉ dưỡng, cũng không chỉ để đại diện cho cộng đồng Hàn Quốc, mà để chơi bóng với tất cả sự nghiêm túc. Anh ghi bàn, chạy, pressing, ký tặng và mỉm cười.

Trong một giải đấu từng quen với hình ảnh những ngôi sao “ngao du” cuối sự nghiệp, Son mang đến sự khác biệt. MLS không chỉ có Messi, mà giờ còn có một Son Heung-Min - người vừa làm khán giả say mê, vừa khiến đồng đội nể phục. Với LAFC, đó là món quà vô giá. Với MLS, đó là một gương mặt có thể thay đổi cuộc chơi.