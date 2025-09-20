Đội của Antony thăng hoa

Rạng sáng 20/9, Real Betis tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3-1 thuộc vòng 5 La Liga.

Antony cùng Betis giành 3 điểm thuyết phục trước Sociedad.

Antony đá chính từ đầu, không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng chân sút người Brazil vẫn nhận nhiều lời ngợi khen từ CĐV Betis nhờ khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự.

Betis nhập cuộc hứng khởi và sớm phá vỡ thế cân bằng ngay phút thứ 7, khi Giovani Lo Celso tung đường chuyền sắc bén tạo cơ hội cho Cucho Hernandez dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Brais Mendez sau đó gỡ hòa 1-1 cho Sociedad với pha dứt điểm tinh tế, song, thế trận trong hiệp hai hoàn toàn nghiêng về Betis. Đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn nữa để có chiến thắng ấn tượng 3-1.

Kết quả đưa Betis vào top 4 La Liga với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Real Madrid 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Sau 6 trận đã đấu, Betis giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa.

Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đang thể hiện bộ mặt ấn tượng, hứa hẹn tiếp tục là "ngựa ô" của La Liga mùa giải năm nay. Trận này, Antony chơi 71 phút, chạm bóng 46 lần và có 3 đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn.

Đáng chú ý, cựu sao MU tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 0,47, nhưng tiếc là bản thân anh cũng như đồng đội không thể có thêm thành bàn thắng. Dẫu vậy, Antony cũng có màn trở lại khởi sắc cùng đội bóng mới.

Đây mới là trận đấu thứ 2 Antony ra sân cho Betis mùa này, kể từ khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ MU vào ngày cuối phiên chợ hè 2025.