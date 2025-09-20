Real Madrid kiện trọng tài bất thành

Dù Real Madrid hai lần kháng cáo về chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen, trung vệ trẻ này vẫn phải chịu án treo giò.

Real Madrid không thể xóa án treo giò cho Huijsen.

Theo AS, Real Madrid trình bày lập luận của mình trước Ủy ban Kháng cáo của LĐBĐ Tây Ban Nha, nhưng các lập luận này không đủ thuyết phục. Điều này khiến đội bóng quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Thể thao Hành chính Tây Ban Nha (TAD).

Tuy nhiên, TAD bác bỏ kháng cáo của Real Madrid, đồng nghĩa với việc Huijsen phải thụ án treo giò một trận trong cuộc đối đầu với Espanyol vào ngày 21/9. Huijsen sau đó thậm chí bày tỏ sự bất mãn lên mạng xã hội: “Sai lầm đã được thừa nhận, nhưng tôi vẫn bị treo giò. Thật là một hình ảnh đẹp cho bóng đá Tây Ban Nha”.

Vụ việc này gây tranh cãi lớn thời gian qua, đặc biệt khi Ủy ban Trọng tài La Liga thừa nhận rằng quyết định chính xác lẽ ra nên là một thẻ vàng cho Huijsen thay vì thẻ đỏ.

Tuy nhiên, Ủy ban Trọng tài La Liga lưu ý rằng tổ VAR đúng khi không can thiệp, bởi tình huống này thuộc “vùng xám” và phụ thuộc vào cách diễn giải của trọng tài chính. Chính vì thế, Huijsen vẫn phải chịu án treo giò.

Hôm 13/9, Huijsen nhận thẻ đỏ từ phút 32 khi Real Madrid đánh bại Sociedad 2-1 ở vòng 4 La Liga. Trung vệ trẻ của Real phạm lỗi với Oyarzabal, khiến trọng tài Gil Manzano truất quyền thi đấu của cầu thủ này, cho rằng anh là “hậu vệ cuối cùng”, dù Eder Militao đứng gần đó đủ khả năng bọc lót.