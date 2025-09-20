Amorim: 'Giáo hoàng cũng không làm tôi thay đổi'

HLV trưởng Manchester United, Ruben Amorim, vẫn kiên định với hệ thống chiến thuật của mình và hy vọng tiếp tục được trao thời gian.

Amorim tin rằng các số liệu thống kê cho thấy Manchester United đang cải thiện.

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc thay đổi (sơ đồ và chiến thuật), dù chỉ một lần. Ngay cả Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi thay đổi”, Amorim phát biểu trên The Times, trước trận đấu với Chelsea sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 20/9 thuộc vòng 5 Premier League. "Đây là công việc, trách nhiệm và cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình, sẽ có sự tiến hóa, nhưng tôi cần thực hiện từng bước đúng đắn”.

“Nếu tôi là một cầu thủ và huấn luyện viên của tôi chịu áp lực lớn phải thay đổi hệ thống, rồi HLV thay đổi vào lúc này, họ sẽ nhìn tôi theo cách khác”, Amorim lý giải. “Tôi đang làm theo cách của mình. Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi, và tôi hy vọng có thời gian để thực hiện điều đó”.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Amorim tại MU sau khởi đầu thất vọng trong mùa giải 2025/26. Kể từ khi thay thế Erik ten Hag cách đây 10 tháng, Amorim chỉ giành được 8 chiến thắng trong số 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Một trong những vấn đề lớn với Amorim kể từ ngày đặt chân tới Old Trafford, đó là HLV này luôn khẳng định sẽ "sống chết" cùng sơ đồ 3-4-3 hoặc hệ thống ba trung vệ. Và với phát biểu vừa qua, Amorim cho thấy ông sẽ không thay đổi.