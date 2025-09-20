Rashford mất bộn tiền nếu bám trụ Barca

Hy vọng mua đứt Marcus Rashford của Barcelona đang gặp trở ngại lớn do các quy định mới về giới hạn lương của La Liga.

Rashford đang tận hưởng thời gian ở Tây Ban Nha.

Theo The Athletic, ban tổ chức La Liga mới đây công bố rằng giới hạn quỹ lương của Barcelona cho mùa giải 2025/26 giảm gần 112 triệu euro, từ 463 triệu euro xuống còn 351 triệu euro.

Giới hạn này phản ánh số tiền mỗi câu lạc bộ có thể chi cho lương và các chi phí khác liên quan đến đội hình. Nếu một đội bóng vượt quá giới hạn, La Liga sẽ không cho phép CLB đăng ký cầu thủ mới tham gia các giải đấu chính thức.

Thông báo từ La Liga là đòn đánh mạnh vào tham vọng mua đứt Rashford của Barca. Sau màn trình diễn chói sáng của Rashford trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle United tại vòng phân hạng Champions League, đội bóng xứ Catalonia xem xét kích hoạt điều khoản mua đứt anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, thay vì chờ đến cuối mùa.

Rashford từng quyết định giảm 30% tiền lương để được khoác áo Barcelona hè này. Đổi lại, đội chủ sân Camp Nou sẽ trả toàn bộ thu nhập 12,8 triệu euro/năm của tiền đạo người Anh thay vì chia phần trăm với MU.

Song, nếu muốn được Barca mua đứt, Rashford dự kiến phải giảm thêm ít nhất 50% lương hiện tại, tương đương khoảng 6,5 triệu euro/mùa. Theo El Pais, đây là con số đủ để Barca đăng ký được cầu thủ người Anh ở nửa sau mùa giải năm nay. Ở MU, Rashford đang nhận mức lương hơn 25 triệu euro/năm.