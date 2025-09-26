Sterling bị tố tham tiền

Rào cản tài chính khiến Raheem Sterling quyết bám trụ Chelsea bất chấp việc bị đối xử bất công thời gian qua.

Câu chuyện của Raheem Sterling là một bài học về sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Theo Football London, cả Sterling và Chelsea đều có lý lẽ riêng của mình. Sterling cho rằng anh không làm gì sai khi không tìm được bến đỗ phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Trong khi đó, Chelsea tin rằng họ không phải “kẻ xấu”, vì Sterling đã từ chối vài cơ hội gia nhập một số CLB lớn hè này.

Nhiều thành viên ban lãnh đạo Chelsea thậm chí cho rằng Sterling là kẻ tham lam. Tiền bạc là yếu tố chính khiến Sterling và Chelsea chưa thể chấm dứt hợp đồng. The Times đưa tin Sterling yêu cầu khoản bồi thường lên đến 20 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng sớm với Chelsea.

Hợp đồng của Sterling kéo dài đến năm 2027, với tổng giá trị tiền lương khoảng 30 triệu bảng. Anh không sẵn sàng từ bỏ khoản tiền này, và Chelsea cũng không muốn chi trả toàn bộ để chấm dứt hợp đồng.

Chelsea chỉ sẵn sàng bồi thường một phần tiền lương cho Sterling để chấm dứt hợp đồng sớm, rơi vào mức 10-15 triệu bảng. Một giải pháp khác, như Chelsea đem cho mượn Sterling và trả một phần lương của cầu thủ là con đường khả thi khác.

Song, Sterling lại muốn ở lại London để gần gia đình, đồng nghĩa với việc từ chối các cơ hội chuyển ra nước ngoài thi đấu. Bayern Munich và vài CLB ở La Liga, Serie A từng đề xuất mượn Sterling nhưng cầu thủ không đồng ý. Điều này khiến ban lãnh đạo Chelsea hết sức giận dữ.