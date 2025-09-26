Kết quả choáng váng của bóng đá Hà Lan

Cả 5 đại diện của bóng đá Hà Lan đều thua trong trận mở màn vòng phân hạng Champions League và Europa League mùa này, với bốn trận thua trên sân nhà.

Các đội bóng Hà Lan cần nhanh chóng điều chỉnh nếu muốn cải thiện vị trí và tránh một chiến dịch thất bại.

Rạng sáng 26/9, trong loạt trận mở màn vòng phân hạng Europa League, Go Ahead Eagles thất thủ 0-1 trước FCSB của Romania ngay trên sân nhà De Adelaarshorst. Chung số phận, Utrecht cũng thua Lyon (Pháp) 0-1 tại sân nhà Galgenwaard.

Kết quả này khiến cả năm đại diện của bóng đá Hà Lan – PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles và Utrecht – đều thua trong trận mở màn vòng phân hạng Champions League và Europa League mùa này.

Điều đáng nói, có tới 4 đại diện của bóng đá Hà Lan thua trên sân nhà. Tổng cộng, các CLB này chỉ ghi được một bàn thắng (từ PSV trong trận gặp Union SG), trong khi để thủng lưới 8 bàn.

Kết quả này cho thấy sự lép vế rõ rệt của các đội bóng Hà Lan trước các đối thủ từ Bỉ, Italy, Bồ Đào Nha, Romania và Pháp. Trong số này, ngoại trừ Ajax để thua trước một Inter quá mạnh, cả PSV, Feyenoord, Go Ahead Eagles và Utrecht đều chơi kém trước các đối thủ ở đẳng cấp kém hơn.

Khởi đầu này là hồi chuông cảnh báo cho bóng đá Hà Lan, vốn từng tự hào với truyền thống cạnh tranh mạnh mẽ tại châu Âu. Việc cả 5 đại diện của bóng đá Hà Lan đều thua, đặc biệt là 4 trận trên sân nhà, cho thấy những vấn đề đáng báo động. Đây cũng là lần hiếm hoi các CLB chơi tệ đến vậy ở giai đoạn mở màn các cúp châu Âu.