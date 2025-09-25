Chelsea 'xóa sổ' Sterling khỏi đội hình

Chelsea “xóa sổ” Raheem Sterling khỏi bức ảnh đội hình mùa 2025/26, động thái cho thấy tương lai của ngôi sao người Anh tại Stamford Bridge gần như đã khép lại.

Chelsea 'xóa sổ' Raheem Sterling khỏi đội hình.

Cuộc khủng hoảng giữa Chelsea và Raheem Sterling lên đến đỉnh điểm khi cầu thủ người Anh không hề xuất hiện trong bức ảnh chính thức của đội bóng cho mùa giải 2025/26. Đây được coi như động thái “đóng băng” hoàn toàn tương lai của Sterling tại Stamford Bridge.

Ba năm trước, Chelsea từng bỏ ra hơn 56 triệu euro để chiêu mộ Sterling từ Manchester City, kỳ vọng anh trở thành thủ lĩnh hàng công. Thế nhưng, những gì ngôi sao 30 tuổi để lại chỉ là nỗi thất vọng.

Mùa trước, Sterling bị đẩy sang Arsenal theo dạng cho mượn nhưng hầu như không được Mikel Arteta trọng dụng. Trở lại Chelsea mùa hè này, cựu sao Man City tiếp tục bị gạt ra ngoài kế hoạch của HLV Enzo Maresca.

Không chỉ không được đăng ký thi đấu ở Premier League lẫn Champions League, Sterling còn bị phát hiện tập luyện riêng rẽ, dấu hiệu cho thấy anh hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của đội. Thậm chí, Liên đoàn Cầu thủ (PFA) cũng bắt đầu chú ý đến tình cảnh của ngôi sao này.

Sterling không còn tương lai ở Chelsea.

HLV Enzo Maresca thẳng thắn: “Tôi đã nói rõ, Sterling sẽ không có cơ hội ở đây. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, nhưng tôi thích mẫu chạy cánh khác”. Quan điểm lạnh lùng đó cho thấy cơ hội thứ hai gần như không tồn tại.

Vấn đề lớn nhất nằm ở hợp đồng: Sterling vẫn còn ràng buộc đến năm 2027 và nhận lương 325.000 bảng/tuần - mức cao nhất CLB. Đây chính là “nút thắt” khiến Chelsea khó tìm đối tác sẵn sàng gánh khoản đãi ngộ khổng lồ này, trong bối cảnh phong độ của anh sa sút rõ rệt.

Từ trụ cột được kỳ vọng, Sterling giờ trở thành gánh nặng tài chính và biểu tượng thất bại trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Tương lai của anh tại London gần như đã khép lại, chỉ còn chờ xem ai sẽ sẵn sàng giải thoát cho đôi bên.