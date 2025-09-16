Sterling bị cô lập ở Chelsea

Tiền đạo Raheem Sterling phải tự tập luyện, tách riêng với đội một Chelsea.

Sterling nằm trong số ít những cái tên không kịp tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Do đó, anh phải trở lại trung tâm Cobham và tập luyện riêng, tách biệt với đội một.

Bức ảnh Sterling đăng trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Sterling đăng hình ảnh sân tập Cobham vắng vẻ kèm dòng chữ “training” (tạm dịch: tập luyện), cùng biểu tượng lạnh lùng, cho thấy sự đơn độc trong hành trình duy trì thể lực và tìm kiếm đội bóng mới.

Ngay cả khi Chelsea đang đối mặt với cơn bão chấn thương, HLV Enzo Maresca vẫn tỏ ra dứt khoát về trường hợp của Sterling. Ông khẳng định tiền đạo người Anh, cùng Axel Disasi và David Datro Fofana, sẽ tiếp tục bị gạt khỏi kế hoạch.

“Họ vẫn là cầu thủ Chelsea vì còn hợp đồng. Nhưng từ đầu mùa giải đến giờ, tôi chưa gặp ai trong số họ. Họ tập ở giờ khác, sân khác và không thuộc nhóm của tôi. Khả năng trở lại ư? Với chúng tôi thì không", HLV người Italy cho biết.

Theo Telegraph, Bayern Munich từng cân nhắc chiêu mộ Sterling vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, nhưng cuối cùng lại quyết định mượn Nicolas Jackson.

Ngoài Bayern, Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm đến Sterling. Tuy nhiên, mong muốn của cựu sao Man City là ở lại Anh. Bên cạnh đó, mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Sterling cũng là rào cản lớn.

