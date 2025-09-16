200 triệu cho ngôi vương giải bóng đá công nhân 2025

Chiều 16/9, tại TP.HCM, Ban tổ chức tiến hành họp báo và bốc thăm chia bảng giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

Đội vô địch bỏ túi 200 triệu tại giải bóng đá công nhân 2025.

Đây là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi Trẻ, với sự đồng hành của nhiều đơn vị khác.

Bước sang mùa giải thứ 3, giải tiếp tục khẳng định là sân chơi thường niên uy tín dành cho công nhân, viên chức, lao động trên cả nước. Gần 40 đội bóng sẽ tranh tài theo thể thức 7 người, với quy mô toàn quốc, trải qua hai chặng: vòng loại ở Hà Nội và TP.HCM (tháng 9-10) và vòng chung kết toàn quốc tại TP.HCM vào tháng 10.

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là tổng giá trị giải thưởng lên tới 900 triệu đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng đội vô địch vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng, tạo thêm động lực thi đấu và khẳng định uy tín của giải.

Ngoài sân cỏ, nhiều hoạt động cộng đồng cũng được tổ chức, từ thăm khám sức khỏe miễn phí, bình chọn bàn thắng đẹp, đến chương trình “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ công nhân.

Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.