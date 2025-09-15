Mitoma, Minamino bùng nổ - bóng đá Nhật khẳng định vị thế

Trong cùng một ngày, Kaoru Mitoma ghi bàn trong thất bại, Takumi Minamino lập công trong chiến thắng.

Minamino ghi dấu ấn đậm nét ở AS Monaco.

Hai lát cắt đối lập, nhưng lại khắc họa rõ nét vị thế ngày càng lớn của bóng đá Nhật trên bản đồ châu Âu.

Mitoma - bàn thắng trong lặng im

Bóng đá Nhật Bản từ lâu gieo mầm khát vọng trên các sân cỏ châu Âu. Thế nhưng, hiếm khi nào người hâm mộ chứng kiến hai ngôi sao của họ đồng loạt lên tiếng trong cùng một vòng đấu, để lại dấu ấn rõ rệt từ miền nam nước Anh đến bờ Địa Trung Hải. Mitoma và Minamino, bằng những bàn thắng mang màu sắc đối lập, đã trở thành hai gương mặt đại diện cho hành trình mới của cầu thủ Nhật tại lục địa già.

Tại Vitality, Brighton nhận thất bại 1-2 trước Bournemouth. Nhưng ở đó, Mitoma cuối cùng cũng khép lại chuỗi trận tịt ngòi bằng cú đánh đầu ở phút 48. Pha bật cao và dứt điểm gọn gàng ấy được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt, thắp lại hy vọng cho Brighton.

Thế nhưng, niềm vui chỉ thoáng qua. Alex Scott sớm đưa Bournemouth dẫn trước bằng cú sút quyết đoán, còn Semenyo kết liễu trận đấu bằng quả phạt đền ở cuối trận.

Mitoma rời sân với nụ cười gượng gạo và câu nói ngắn gọn: “Chúng tôi thua, nên bàn thắng của tôi chẳng có ý nghĩa gì”. Câu trả lời chứa đầy chua chát, phản ánh rõ bản chất phũ phàng của bóng đá: khoảnh khắc cá nhân chỉ là vệt sáng nhỏ bé khi cả tập thể chìm trong u ám. Sân Amex từng chứng kiến Mitoma bùng nổ với những pha solo ngoạn mục, nhưng hôm nay, nó chỉ còn lại sự lặng im nặng nề.

Mitoma ghi bàn cho Brighton trong trận thua 1-2 trước Bournemouth.

Nếu Mitoma trải qua một ngày buồn, thì Minamino lại tận hưởng đêm rực rỡ tại Louis II. Trước giờ nghỉ, anh tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số cho Monaco. Bàn thắng ấy thể hiện đúng phẩm chất của Minamino: sự nhạy bén trong chọn vị trí, sự điềm tĩnh trong khoảnh khắc áp lực.

Trận đấu không hề dễ dàng. Sau tấm thẻ đỏ ở phút 68, Auxerre dù mất người vẫn bất ngờ gỡ hòa nhờ một pha phản lưới. Monaco đối diện nguy cơ đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà. Nhưng ở phút 89, George Ilenihena tỏa sáng với bàn quyết định, đưa cả khán đài bùng nổ. Minamino khiêm tốn nhưng đầy tự tin: “Tôi có bản năng trong vòng cấm”.

Câu nói ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là lời nhắn gửi đến phần còn lại của Ligue 1: Monaco vẫn sở hữu một vũ khí thầm lặng, sẵn sàng định đoạt trận đấu bất kỳ lúc nào.

Mitoma bất lực trong thất bại, Minamino góp phần mang về chiến thắng. Hai thái cực trái ngược, nhưng cùng khẳng định một điều: cầu thủ Nhật Bản không còn chỉ là “gia vị” trong các đội bóng châu Âu. Họ là những mảnh ghép trọng yếu, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Minamino toả sáng ở AS Monaco.

Nếu Brighton còn loay hoay trong sự bất ổn, thì Monaco đang khẳng định vị thế nhờ những bàn thắng đến đúng lúc. Ở cả hai câu chuyện, hình ảnh cầu thủ Nhật đều nổi bật, mang theo niềm tự hào cho người hâm mộ quê nhà và buộc châu Âu phải ngoái nhìn.

Từ Nakata, Kagawa đến Mitoma và Minamino

Người Nhật hẳn chưa quên những năm tháng huy hoàng của Hidetoshi Nakata tại Serie A hay Shinji Kagawa trong màu áo Dortmund và Manchester United. Họ là người mở đường, chứng minh rằng cầu thủ Nhật có thể chinh phục sân khấu lớn nhất, trở thành linh hồn lối chơi của những đội bóng hàng đầu.

Giờ đây, Mitoma và Minamino nối dài di sản ấy theo cách riêng. Họ không cần phải là ngôi sao duy nhất, mà trở thành những mắt xích quan trọng trong hệ thống, sẵn sàng tỏa sáng đúng lúc. Nếu Nakata từng gieo niềm tin, Kagawa từng khơi dậy kỳ vọng, thì Mitoma và Minamino gieo niềm tin cậy - sự bảo chứng cho chất lượng cầu thủ Nhật ở bất kỳ sân khấu nào.

Một bàn thắng trong lặng im, một bàn thắng trong tiếng reo hò. Hai thái cực, nhưng cùng khắc họa vị thế mới của bóng đá Nhật tại châu Âu. Từ những khoảnh khắc ấy, Mitoma và Minamino không chỉ viết tiếp câu chuyện riêng, mà còn góp phần mở ra một chương mới cho cả nền bóng đá Nhật Bản - nơi sự kiên trì, bản lĩnh và đẳng cấp cá nhân hòa quyện để bước ra ánh sáng toàn cầu.