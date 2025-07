Mitoma chốt tương lai

Sky Sports cho biết Brighton cũng hài lòng với màn thể hiện của Mitoma trong những năm qua và muốn thương thảo hợp đồng mới với tuyển thủ Nhật Bản. Hiện tại, hợp đồng giữa đôi bên còn kéo dài đến năm 2027.

Trước đó, Brighton đã từ chối những lời đề nghị hỏi mua Mitoma từ Al Nassr của Saudi Arabia. Ngoài ra, Bayern Munich cũng đánh giá cao tài năng của Mitoma. Họ xem tiền vệ Nhật Bản là một trong những mục tiêu lý tưởng cho vị trí tiền vệ cánh trái trong mùa hè này.

Sau 3 mùa thi đấu cho Brighton, Mitoma ghi 24 bàn sau 108 trận trên mọi đấu trường. Tiền vệ Nhật Bản có mùa giải 2024/25 ấn tượng với 10 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 35 trận tại Premier League.

Kể từ khi gia nhập Brighton vào năm 2021 từ CLB Kawasaki Frontale với mức giá chỉ 2,7 triệu bảng, Mitoma có sự thăng tiến vượt bậc, trở thành trụ cột không thể thay thế dưới thời của nhiều đời HLV Brighton. Fabian Hurzeler, HLV hiện tại của Brighton, cũng đánh giá rất cao Mitoma.

HLV Hurzeler của Brighton chia sẻ với Sky Sports: "Chúng tôi luôn cố gắng giữ chân những cầu thủ tốt nhất. Mitoma đã có mùa giải tuyệt vời, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ sự hỗ trợ từ cả đội. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ hiểu được điều này, và Mitoma là người hiểu rõ nhất trong mùa giải vừa qua".

HLV Hurzeler cũng cho biết rất háo hức gặp lại Mitoma trong tuần tới để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tiền mùa giải.

