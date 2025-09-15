Amorim cố chấp sau thất bại derby Manchester

Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi để thua Manchester City 0-3 ngay tại Etihad, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

HLV Ruben Amorim khẳng định sẽ không thay đổi triết lý.

“Nếu muốn bỏ sơ đồ 3-4-3, thì phải thay HLV”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố sau trận derby đầy cay đắng thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9.

Trên sân Etihad, Phil Foden mở tỷ số bằng cú đánh đầu phút 18, trước khi Erling Haaland khép lại trận đấu với cú đúp ở hiệp hai. Thất bại này khiến Manchester United mới có vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu, còn Amorim chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận kể từ khi nắm quyền - một con số khiến chính ông phải thừa nhận là “không xứng đáng với Manchester United”.

Dù vậy, Amorim khẳng định ông không thay đổi hệ thống vì vẫn tin đội bóng đang tiến bộ, đồng thời ám chỉ những vấn đề hậu trường ảnh hưởng lớn đến phong độ. “Các bạn không biết những gì đã xảy ra trong vài tháng qua, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi tin vào cách làm của mình và sẽ đi theo đến cùng”, ông nói.

Trước sự hoài nghi ngày càng lớn từ người hâm mộ, Amorim gửi thông điệp: “Tôi sẽ làm tất cả vì CLB. Tôi đau khổ hơn cả họ và chỉ mong chiến thắng trở lại”.

Manchester United lúc này không chỉ cần điểm số, mà còn cần niềm tin – điều mà ngay cả chính Amorim cũng đang chật vật níu giữ.