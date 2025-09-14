Khác biệt của Sesko với các tiền đạo MU

HLV Ruben Amorim cho rằng Benjamin Sesko có những tố chất khác biệt so với các tiền đạo MU từng sở hữu.

Sesko có thể đá chính trước Man City. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới hôm 13/9, Amorim nhấn mạnh Sesko mang lại những phẩm chất khác biệt so với các tiền đạo khác của CLB như Joshua Zirkzee, Matheus Cunha hay Rasmus Hojlund.

“Nếu để ý, trong trận gặp Burnley, Sesko có nhiều pha di chuyển hợp lý trong vùng cấm – điều mà chúng ta không thấy ở Zirkzee, Cunha hay thậm chí là Hojlund trước đây. Cậu ấy thích xâm nhập vùng cấm để dứt điểm bằng đầu. Chúng tôi cũng cần khai thác Sesko nhiều hơn ở khía cạnh di chuyển không bóng. Cậu ấy chắc chắn sẽ còn tiến bộ", Amorim phân tích.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng hé lộ khả năng trao cơ hội cho tiền đạo 21 tuổi đá chính trong trận đại chiến với Man City tại vòng 4 Premier League đêm 14/9. “Có lẽ gặp Man City sẽ là thời điểm phù hợp để cậu ấy ra sân ngay từ đầu”, Amorim cho biết.

Cựu tiền đạo Louis Saha của MU cũng đánh giá cao tiềm năng của Sesko. Trên podcast của The Athletic, Saha nhận xét: "Tôi tin cậu ấy có khả năng tỏa sáng nếu HLV tạo được sự kết nối tốt giữa tuyến giữa và hàng công. Tiếc rằng CLB đã không chiêu mộ được mẫu tiền vệ như mong muốn, nên MU vẫn còn yếu ở khu trung tuyến".

Trong bối cảnh những Cunha hay Mason Mount chấn thương, Sesko được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công và mang lại sự đột biến ở derby Manchester.

Khoảnh khắc Sesko đỡ bước một trên không Rạng sáng 9/9, Benjamin Sesko có pha xử lý ấn tượng khi Slovenia nhận thất bại 0-3 trước Thụy Sĩ thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.