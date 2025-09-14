Cơn ác mộng ném biên mới ở Premier League

Những quả ném biên vào thẳng vùng cấm đối thủ, một vũ khí từng làm chao đảo Premier League, đang trở lại mạnh mẽ dưới bàn tay của Brentford.

Brentford sút tung lưới Chelsea nhờ ném biên.

Rạng sáng 14/9, Brentford có trận hòa 2-2 trước Chelsea ở vòng 4 Premier League. Phút bù giờ 90+4, Fabio Carvalho ghi bàn gỡ 2-2 cho Brentford từ một pha ném biên thẳng vào vùng cấm của Kevin Schade.

Đây cũng là bàn thắng thứ 7 từ ném biên của Brentford kể từ đầu mùa trước, vượt xa bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League. Trước đó, trong trận, Brentford liên tục ném biên vào thẳng vùng cấm đối thủ, nhờ lực tay ấn tượng của Michael Kayode và Schade.

Ở một tình huống, thủ môn Robert Sanchez của Chelsea thậm chí phải đẩy quả ném biên của Schade vọt xà ngang, dù không có cầu thủ nào chạm bóng. Khi được hỏi làm thế nào để tránh bị thủng lưới từ ném biên dài, huấn luyện viên của Chelsea, Enzo Maresca, đáp: “Trước tiên, hãy cố gắng không để đối thủ có cơ hội ném biên. Brentford có Kayode, Jensen, Schade và thậm chí là Pinnock, những người rất mạnh trong các pha ném biên. Chúng tôi phải cải thiện phòng ngự tốt hơn, nhưng điều này không dễ”.

Cựu trung vệ Premier League, Ashley Williams, nhận định việc phòng ngự các quả ném biên là điều “khó khăn hơn tưởng tượng”. Anh giải thích: “Trước trận đấu, các đội thường luyện tập phòng ngự phạt góc và đá phạt, nhưng không tập trung vào ném biên. Vì bóng đến từ một góc khác, nó tạo ra sự hỗn loạn. Các đội nên dành nhiều thời gian hơn để tập luyện cho tình huống này”.