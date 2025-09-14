Thảm họa trọng tài ở Premier League

Tiền vệ James Maddison lên tiếng chỉ trích gay gắt các trọng tài và VAR, cho rằng họ đang khởi đầu mùa giải "tệ chưa từng thấy" tại Premier League.

Tranh cãi nổ ra khi bàn thắng của Cristian Romero bị hủy.

Sau chiến thắng 3-0 của Tottenham trước West Ham United ở vòng 4 Premier League rạng sáng 14/9, Maddison bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội khi bàn thắng của Cristian Romero bị hủy. Tiền vệ của Tottenham, người đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước, viết: “Thành thật mà nói, các trọng tài và VAR có một khởi đầu mùa giải tệ hại chưa từng thấy".

"Nếu bàn thắng đó (của Romero) bị hủy vì một lỗi như vậy, thì sẽ không bao giờ có quả phạt góc nào được thực hiện mà không bị trọng tài thổi phạt vì một lý do nào đó”, Maddison nói.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng 14/9, Romero tưởng chừng mở tỷ số cho Spurs từ quả phạt góc, nhưng trọng tài Jarred Gillett thổi còi báo lỗi ngay trước đó vì cho rằng Micky van de Ven đã phạm lỗi với Kyle Walker-Peters.

Ban tổ chức Premier League sau đó thông báo: "Quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài được VAR kiểm tra và xác nhận - với nhận định rằng Van de Ven đẩy sau lưng Walker-Peters, ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của cầu thủ này”.

Tình huống gây tranh cãi ở trận của Tottenham.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Gillett và tổ VAR bị nhiều chuyên gia lẫn CĐV phản ứng dữ dội. Cựu trung vệ đội tuyển xứ Wales, Ashley Williams, đồng tình với Maddison, cho rằng bàn thắng của Romero lẽ ra phải được công nhận.

“Thủ môn của West Ham đẩy chính cầu thủ của họ vào Micky van de Ven, khiến anh ấy va chạm với Kyle Walker-Peters, nhưng cầu thủ của Tottenham không phải là người chủ động gây ra tình huống đó. Chúng tôi xem lại nhiều lần và có thể thấy rõ anh ấy không đẩy ngã Walker-Peters”, Williams phân tích trên chương trình Match of the Day.

“Trọng tài đưa ra quyết định trên sân, và vì thế VAR ngần ngại can thiệp, nhưng đó chính là lý do VAR tồn tại. Chúng ta muốn thấy nhiều bàn thắng được công nhận hơn, và đây là một quyết định sai lầm, thật đáng thất vọng”, cựu sao Premier League nói thêm.