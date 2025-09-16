U17 PVF-CAND khẳng định sức mạnh, vé tứ kết gọi tên

Chiều 16/9, lượt trận thứ hai các bảng B và C VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra với tâm điểm là chiến thắng áp đảo của U17 PVF-CAND, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Ở bảng B, cuộc so tài giữa Hà Nội và SLNA diễn ra căng thẳng nhưng thiếu những pha bóng đột biến. Thời tiết mưa nặng hạt trong hiệp 2 càng khiến thế trận giằng co, khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Trong khi đó, HAGL dù được chơi hơn người từ phút 33 sau thẻ đỏ của Quang Kiệt (Becamex TP.HCM) vẫn bất ngờ gục ngã. Phút 52, Anh Tài tận dụng pha phản công để ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

Bảng C chứng kiến sức mạnh vượt trội của PVF-CAND. Đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Duy áp đảo U17 TP.HCM và định đoạt trận đấu chỉ trong 40 phút đầu với 3 bàn thắng của Văn Dương (phạt đền 28’, 40’) và Phi Khang (42’). Sang hiệp 2, Gia Bảo (65’) và Anh Tú (67’) tiếp tục lập công, trước khi Gia Huy ghi bàn danh dự cho U17 TP.HCM ở phút 79, ấn định tỷ số 5-1.

Trong trận còn lại, U17 Thể Công Viettel khẳng định sức mạnh trước An Giang. Sau bàn phản lưới của Tuấn Phát (39’), đội bóng áo lính ghi thêm 2 bàn nhờ công Đại Nhân (53’) và Huy Hoàng (80’). An Giang chỉ kịp có bàn rút ngắn 1-3 ở phút bù giờ nhờ quả phạt đền của Quang Trung.

Với hai trận toàn thắng, PVF-CAND không chỉ chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch mà còn là đội đầu tiên chính thức có mặt ở tứ kết, ít nhất với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.