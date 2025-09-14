SLNA, Hà Nội thắng đậm ngày ra quân VCK U17 Quốc gia

Chiều 14/9, lượt trận mở màn bảng B và C VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 chứng kiến chiến thắng của các ứng viên vô địch SLNA, Hà Nội và PVF-CAND.

SALN vùi dập Becamex TP.HCM 4 bàn không gỡ.

Tại bảng B, U17 SLNA khởi đầu ấn tượng khi vùi dập Becamex TP.HCM 4-0. Văn Sáng mở tỷ số ở phút 22 sau pha phối hợp đánh đầu đẹp mắt với Đăng Huy. Thế trận chặt chẽ được phá vỡ ở phút 71 khi Văn Cảnh nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống phạt góc. Cuối trận, Hoàng Quang và Văn Cảnh tiếp tục lập công, khép lại chiến thắng đậm cho đội bóng xứ Nghệ.

Trận còn lại của bảng B, ĐKVĐ Hà Nội vượt qua HAGL 3-0. Ngay phút thứ 3, Mạnh Quân dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, Nguyễn Lực tận dụng sai lầm của thủ môn Thành Lợi để nhân đôi cách biệt, trước khi Mạnh Quân hoàn tất cú đúp ở phút 70. HAGL có cơ hội gỡ hòa ở phút 28 nhưng Vũ Thái không thắng được thủ môn Bá Huấn.

Ở bảng C, PVF-CAND khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất do công của Trung Hiếu ở phút 21 sau cú dứt điểm cận thành từ tình huống phạt góc. Trận đấu diễn ra căng thẳng ở khu trung tuyến, song PVF-CAND đã biết cách tận dụng cơ hội.

Trong khi đó, An Giang tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước TP.HCM. Dù bị dẫn trước, đội bóng miền Tây ghi liền ba bàn nhờ công Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát, trước khi TP.HCM rút ngắn tỷ số. Chung cuộc, An Giang giành chiến thắng 3-2.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2025 diễn ra từ 14/9 đến 26/9 tại TP.HCM. Bảng A gồm các đội BĐ TP.HCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng. Bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội và SLNA. Bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.