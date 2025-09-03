Ba cầu thủ trẻ bị sa thải vì chụp ảnh cùng diễn viên phim người lớn

Ba cầu thủ thuộc đội U17 của Atletico Clube Goianiense vừa trở thành tâm điểm tại Brazil sau khi bị sa thải vì đăng ảnh chụp chung với diễn viên phim người lớn Elisa Sanchez.

Sự việc bắt đầu từ một bức ảnh được chụp tại sân bay, trong đó ba cầu thủ trẻ của Atletico-GO xuất hiện cùng Elisa Sanchez, theo Marca. Chỉ ít ngày sau, cả ba bị thanh lý hợp đồng. Dư luận lập tức cho rằng bức ảnh chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định kỷ luật.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Atletico-GO phủ nhận, khẳng định rằng việc chia tay các cầu thủ này xuất phát từ “kỷ luật và yếu kém chuyên môn”. Trong phát biểu với Globo Esporte, đại diện CLB nhấn mạnh: “Đội bóng có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Quyết định được đưa ra dựa trên năng lực thi đấu và tác phong kỷ luật, chứ không liên quan đến bức ảnh”.

Thực tế, cùng với ba cầu thủ kể trên, thêm ba gương mặt khác cũng bị loại khỏi đội hình U17. Lý do được nêu là thành tích sa sút: chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm sau 16 trận, đội trẻ Atlético-GO đang chìm sâu trong nhóm rớt hạng giải U17 Brazil.

Người vô tình trở thành tâm điểm trong câu chuyện, Elisa Sanchez, vốn là gương mặt nổi tiếng của ngành công nghiệp phim người lớn tại Brazil. Song, ít ai biết cô nuôi một giấc mơ khác: trở thành trọng tài bóng đá chuyên nghiệp.

Trong chia sẻ mới nhất với UOL, Elisa khẳng định: “Định kiến là rào cản duy nhất ngăn tôi hôm nay. Tôi biết nhiều cầu thủ và CĐV có thể không tôn trọng vì tôi vừa là phụ nữ, vừa là diễn viên phim người lớn. Nhưng điều đó không thể dập tắt ước mơ. Tôi đã đăng ký tham gia khóa học của Liên đoàn bóng đá bang Rio de Janeiro. Được cầm còi trên sân cỏ sẽ là giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực”.

Trong khi đó, vụ việc ba cầu thủ trẻ Brazil bị loại khỏi CLB nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Một luồng ý kiến chỉ trích Atletico-GO quá khắt khe, khi ba cầu thủ mới chỉ chụp ảnh cùng một nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có quan điểm ủng hộ quyết định của CLB, coi đây là lời nhắc nhở về kỷ luật và sự tập trung cần thiết trong bóng đá chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Brazil vốn là môi trường cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ hành động nào ngoài sân cỏ cũng có thể bị soi xét. Các cầu thủ trẻ được xem như những viên ngọc thô cần rèn giũa, nhưng đồng thời cũng phải tuân thủ chuẩn mực kỷ luật nghiêm ngặt.

Ba cầu thủ trẻ mất cơ hội vì một bức ảnh, Elisa Sanchez bước vào hành trình mới với giấc mơ cầm còi - hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan nhưng lại giao nhau, phản chiếu mặt khác của bóng đá Brazil: nơi danh vọng, kỷ luật và định kiến xã hội luôn đan xen.